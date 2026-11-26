In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l'Arma dei Carabinieri ha promosso una campagna di sensibilizzazione per richiamare l'attenzione su un fenomeno che continua a rappresentare una priorità operativa. Attraverso video, testimonianze e iniziative sui social, il messaggio è rivolto non solo alle vittime ma anche a chi assiste a situazioni di abuso: non voltarsi dall'altra parte e segnalare i casi di violenza.

L'attività

L'attività dell'Arma si concentra in particolare sui cosiddetti 'reati spia', come stalking, maltrattamenti e violenze sessuali. Dopo i 62.361 reati del Codice Rosso perseguiti nel 2025, nei primi nove mesi del 2026 sono stati trattati 44.120 casi, con 7.598 arresti eseguiti nello stesso periodo.

Accanto all'azione investigativa operano strutture specializzate come la Sezione Vittime Vulnerabili del Ra.C.I.S. e la rete nazionale di monitoraggio composta da militari appositamente formati. Fondamentale anche il ruolo delle Stazioni Carabinieri, presidio capillare sul territorio, e delle oltre 200 'Stanze tutte per sé' realizzate nelle caserme per garantire alle vittime un ambiente protetto e riservato.

Tra gli strumenti di prevenzione e supporto è disponibile sul sito dell'Arma anche il 'Violenzametro', un sistema anonimo di autovalutazione che consente di individuare i segnali di una relazione violenta e orientare le persone verso percorsi di aiuto e tutela.

L'impegno dei Carabinieri passa inoltre attraverso la formazione nelle scuole, accordi con enti, associazioni e imprese e progetti dedicati come 'Mobile Angel', che mette a disposizione smartwatch collegati alle centrali operative per le vittime maggiormente esposte al rischio di violenza.

Per la ricorrenza anche la caserma sede del comando provinciale dell'Arma è stata illuminata di arancione aderendo alla campagna internazionale 'Orange the World', simbolo di un impegno che l'Arma porta avanti ogni giorno sul fronte della prevenzione, dell'ascolto e del contrasto alla violenza di genere.