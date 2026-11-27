Sono servite per donare un frigorifero nuovo alla Casa della Gioia e del Sole le offerte dei partecipanti alla cerimonia di commiato di Marco Olivi Mocenigo, celebrata il 3 agosto nella chiesa di S. Francesco a Modena. Alla donazione, decisa dalla famiglia, hanno contribuito anche il Lions Club Modena Host e altri Lions Club.

Marco Olivi Mocenigo è scomparso all’età di 42 anni il 1° agosto scorso, pochi mesi dopo che aveva riaperto l’ex Salumeria Telesforo Fini, ribattezzata Bottega S. Francesco. Il padre Roberto, la madre Elena e la famiglia, per le elargizioni dei parenti e conoscenti di Marco, hanno scelto Casa della Gioia e del Sole, la struttura residenziale per anziani fondata da don Sergio Mantovani nel 1987 che si trova alla Crocetta ed è gestita dall’omonima cooperativa sociale aderente a Confcooperative Terre d’Emilia.

"Ringraziamo di cuore Roberto Olivi, la moglie Elena e tutti i Lions Club Modena per la loro generosa donazione – dichiara il presidente della Casa della Gioia e del Sole Ireneo Maruccia – Il denaro è servito per acquistare un frigorifero e altri strumenti professionali per la cucina interna della nostra Cra, che assiste 78 anziani autosufficienti e non autosufficienti".

Lo stesso Maruccia ha annunciato che a partire dal 2027 Marco Olivi Mocenigo sarà ricordato ogni anno con un pranzo allestito presso la Casa della Gioia e del Sole al quale saranno invitati i giovani volontari, i ragazzi delle scuole e gli anziani della cra. Il pranzo si terrà il 14 aprile, giorno in cui è stata inaugurata la Bottega S. Francesco, "perché la buona tavola – conclude Maruccia - è il filo invisibile che unisce le generazioni".