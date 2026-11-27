Caro direttore,

C'è qualcosa di straordinariamente moderno nel modo in cui si sta consumando la vicenda del Policlinico di Modena: si decide per mesi il suo progressivo svuotamento, si prepara il terreno, si delineano le strategie e poi, quando il progetto comincia a diventare visibile, ci si comporta come se fosse una novità, un incidente di percorso. Peccato che non lo sia affatto.

Evidentemente noi modenesi siamo un popolo particolarmente incline alle sorprese. Ci piace essere informati a cose fatte, scoprire oggi ciò che qualcuno ha deciso ieri e indignarci domani per quello che era già scritto da mesi. Una straordinaria forma di partecipazione democratica: prima si dorme, poi ci si stupisce.

Ed è proprio questa narcosi collettiva a spiegare tanta protervia e tanta arroganza. Perché il sindaco Mezzetti sembra parlare e agire con la sicurezza di chi sa benissimo di non dover fare i conti con una città pronta a reagire. Quando si è ragionevolmente certi che nessuno alzerà davvero la voce, l'ascolto diventa un optional e il confronto un fastidioso contrattempo.

Del resto, basta guardare i numeri della manifestazione promossa da un noto comitato cittadino che si sta sgolando per far capire che c'è più di qualcosa che non va a Modena: poche centinaia di persone. Poche centinaia per una questione che riguarda l'intera comunità, il futuro della sanità pubblica, la tutela di un presidio fondamentale. Doveva esserci una città intera. C'erano poche centinaia di cittadini. E gli altri? Probabilmente convinti che il problema riguardi qualcun altro, magari fino al giorno in cui avranno bisogno di quel Policlinico che oggi stanno lasciando svuotare senza troppi disturbi.

C'è poi un aspetto che merita una riflessione persino più amara. Modena è una città che da ottant'anni si riconosce in una tradizione politica di sinistra. Una città che dovrebbe avere nel DNA la difesa dei servizi pubblici, della sanità universale, dei presidi territoriali e dell'uguaglianza nell'accesso alle cure. E invece, con una sorprendente disinvoltura, ha deciso di sperimentare il modello americano: si indebolisce il pubblico e si lascia progressivamente spazio al privato.

Naturalmente tutto viene presentato con un linguaggio rassicurante, pieno di formule eleganti e rassicuranti. Il privato è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, dunque, ci viene implicitamente suggerito che non c'è nulla di cui preoccuparsi. Come se la convenzione fosse una garanzia di equivalenza assoluta e non fosse invece necessario interrogarsi su chi governa le scelte, su quali interessi si tutelano e su quale futuro si prepara per il servizio pubblico.

Un piccolo capolavoro di comunicazione: si depotenzia il pubblico, si apre la strada al privato e si chiede al cittadino di applaudire perché, in fondo, tutto avviene nel nome del SSN. Una specie di privatizzazione con la maschera della sanità pubblica. E guai a sollevare dubbi: si rischia persino di passare per nostalgici o ideologici.

Ma il Policlinico è soltanto l'ultimo capitolo di una storia ben più ampia. L'elenco degli schiaffi che questa amministrazione ha rifilato alla città, in materia sanitaria, sociale, di sicurezza e culturale, è ormai talmente lungo che il problema non è più stilare una lista, è riuscire a farla leggere, comprendere e soprattutto collegare i singoli episodi a un disegno complessivo.

Perché uno schiaffo isolato può anche essere archiviato come un incidente. Una sequenza di schiaffi dovrebbe invece indurre a chiedersi se qualcuno non abbia scambiato il volto dei cittadini per un bersaglio.

E qui arriviamo a un'altra categoria di protagonisti di questa vicenda: le redazioni giornalistiche modenesi. Alcune, in passato, avevano intravisto in Mezzetti il volto di un uomo deciso a combattere il sistema, a rompere gli equilibri, a mettere in discussione i poteri consolidati. Una sorta di rivoluzionario in giacca istituzionale, un personaggio pronto a cambiare le regole del gioco.

Sarebbe il momento di aggiornare il ritratto.

Non servirebbe neppure un'inchiesta particolarmente sofisticata. Basterebbe una gigantografia del sindaco, con tanto di balloon e didascalie, per rendere più comprensibile il personaggio. Magari con una scritta: «Il sistema? Non lo combatto, lo amministro». Oppure: «Ascoltare i cittadini? Grazie, ma abbiamo già deciso».

Resta una domanda, soprattutto per i modenesi: quanto ancora siamo disposti a farci raccontare che tutto va bene, mentre pezzo dopo pezzo perdiamo ciò che abbiamo costruito in decenni?

La sanità pubblica non si difende per delega. Non si difende con i ricordi, con le appartenenze politiche o con le dichiarazioni di principio. Si difende partecipando, protestando, pretendendo risposte e facendo sentire il peso di una comunità.

Altrimenti non lamentiamoci se chi governa decide di non ascoltarci. Potrebbe persino convincersi che il silenzio sia consenso.

E sarebbe davvero il più grande successo politico di questa amministrazione: riuscire a svuotare un Policlinico e, contemporaneamente, una città della sua capacità di reagire.

Una città che non si accorge di ciò che perde non è una città governata con particolare abilità. È una città che ha smesso di guardare. E qualcuno, evidentemente, se n'è accorto prima di tutti.

Cordialità

Gregorio Franchitti e Maria Paola Pellegrini

Gentili lettori,

grazie per la vostra lettera. Nel merito ne sottoscrivo completamente il contenuto. Non sfuggo all'appunto da voi avanzato. "Alcune redazioni giornalistiche modenesi in passato, avevano intravisto in Mezzetti il volto di un uomo deciso a combattere il sistema, a rompere gli equilibri, a mettere in discussione i poteri consolidati. Una sorta di rivoluzionario in giacca istituzionale, un personaggio pronto a cambiare le regole del gioco. Sarebbe il momento di aggiornare il ritratto" - scrivete.

La vicenda con cui il sindaco sta gestendo il progetto di svuotamento e la chiusura del Policlinico per aprire al suo posto un ospedale cittadino con un Ps senza emergenza chiururgica e specialistica, offre in effetti uno spaccato del primo cittadino difficilmente apprezzabile. Questa fotografia politica esula dal parere sulla sua intelligenza tattica o dal giudizio sulle doti umane, ma sul piano politico con rammarico non posso far altro che prendere atto che avete ragione.

Giuseppe Leonelli