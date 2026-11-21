Egregio direttore,

Quando la politica fa da “spalla” al protagonista: il caso della Cgil. Come nel teatro di rivista e nell'avanspettacolo, dove il ruolo della spalla all’attore comico protagonista veniva affidato molto spesso a un interprete giovane, elegante e di bell'aspetto, oggi la politica sembra aver assunto la stessa parte nei confronti del sindacato.

I partiti e i loro rappresentanti dovrebbero essere i veri protagonisti, i primi a camminare fra la gente per ascoltarla — parlando e guardandola negli occhi, come invitò a fare l’arcivescovo di Modena nel corso di un'omelia per la celebrazione del patrono — per poi rispondere con fatti adeguati nelle sedi opportune.

Invece, non fanno né l’una né l’altra cosa; o meglio, quest’ultima la fanno come pare a loro, curando gli interessi del partito più che quelli dei cittadini. Sanno però fare molto bene da spalla a un sindacato che, tuttavia, nessuno ha mai scelto nelle urne per il ruolo di “protagonista”.

Sono capaci soltanto di camminare con la gente e di farle il verso, non fra la gente, ma non per una scelta autonoma: a decidere, infatti, è il sindacato “rosso, antico e amico”. Un sindacato che è sceso in piazza anche per i salari bassi, ma che evidentemente ha mobilitato ben poco — e abitualmente non chiama con la medesima foga, frequenza e veemenza davanti ai cancelli aziendali — né i lavoratori né i datori di lavoro.

Vale la pena ricordare che in Italia, su dieci lavoratori, due appartengono al settore pubblico e otto a quello privato. Lo Stato paga gli stipendi dei dipendenti pubblici, mentre sono i datori di lavoro e le aziende private a retribuire quelli del settore privato.

Le imposte e le tasse nazionali sono alte? Lo sono da tantissimi anni, così come sono alte quelle locali, a partire dalla Regione Emilia-Romagna fino al Comune di Modena. L’evasione fiscale in Italia è alta? Sì, lo è da decenni, fin dai tempi della Prima Repubblica. Anche il Comune di Modena registra un’elevata evasione, un problema che non ha ancora risolto. Ieri, Venerdì 20 Novembre in prima fila al corteo da piazzale Primo Maggio a largo Sant’Agostino, a Modena, c’era anche il sindaco Massimo Mezzetti, sostenuto in Comune da un’ampia coalizione di sinistra.

Va osservato che nessuna legge italiana vieta a un sindaco di manifestare. Il dibattito si concentra piuttosto sull'opportunità politica e sul rispetto del galateo istituzionale, in particolare sulla distinzione tra la partecipazione a titolo personale e quella in veste ufficiale.

Forse il sindaco ha deciso di prendere parte alla manifestazione promossa dalla Cgil al semplice scopo di mostrare vicinanza ai lavoratori, ai pensionati e agli studenti? Se questa fosse stata la motivazione, allora dovrebbe tenere a mente che la sua carica gli impone di agire nell’interesse di tutta la cittadinanza, inclusa quella parte che, per un motivo o per l'altro, non ha inteso scendere in piazza al seguito della Cgil.

“Anche a Regioni e Comuni il governo nazionale taglia i fondi, perciò seguo il richiamo del sindacato e protesto”. Può darsi sia stato anche questo il pensiero che ha spinto il primo cittadino a uscire dal palazzo per andare in piazza a fare da spalla a Landini. Non possiamo saperlo con certezza, ma se così fosse stato, il suo a me pare un cattivo esempio. I soldi pubblici sono pochi per tutti e la vera capacità amministrativa sta nel saper gestire la spesa con le risorse disponibili. Per il bene di tutti, le istituzioni devono confrontarsi nelle sedi opportune, non in piazza urlando slogan.

Secondo una parte della dottrina politologica e giuridica, il sindaco non è un organo tecnico o super partes come il Presidente della Repubblica, bensì una figura intrinsecamente politica. È perciò legittimo - osservano alcuni - che egli scenda in piazza contro il Governo in carica per difendere gli interessi di coloro che lo hanno votato e contro la riduzione delle risorse ai Comuni.

Altri Giuristi e commentatori istituzionali, distinguono tra il ruolo di cittadino/esponente di partito e quello di vertice dell'amministrazione comunale e perciò rappresentante di tutti i cittadini. Partecipare a proteste di parte rischierebbe di alienare una fetta della popolazione e di minare la coesione sociale.

Camillo Po - Associazione Nuova Modena