Riparte il campionato dopo la sosta per le nazionali, e subito propone un altro tour de force, dato che è in programma, tra martedì e mercoledì prossimi, il secondo turno infrasettimanale, con un calendario che per il Modena non si presenta certo agevole; i gialli affronteranno in sequenza, dopo la Juve Stabia, Pisa in trasferta e Padova in casa, tre gare ravvicinate contro formazioni candidate alle parti alte della classifica; ma non solo, il campionato accelera, dato che sono in programma otto gare in poco più di un mese, da oggi fino al prossimo 27 dicembre, ultimo turno del girone d’andata: di queste otto partite, il Modena ne giocherà in casa cinque, con la possibilità di imprimere una svolta decisiva alla propria classifica.

Occorre però pensare a una gara alla volta, e il presente si chiama Juve Stabia, che ha giocato a Modena in sette precedenti occasioni, tutte in serie B: nei precedenti ci sono 6 vittorie del Modena, e una sola vittoria degli ospiti, quella più dolorosa per il Modena: le vespe si sono infatti aggiudicate l’ultimo precedente disputato al Braglia lo scorso 12 maggio, eliminando il Modena nel primo turno preliminare dei playoff. Nonostante la classifica ponga la Juve Stabia al limitare della zona playout, i campani viaggiano invece a un ritmo ben superiore, dato che sul campo hanno totalizzato ben 16 punti ma ne scontano quattro di penalità. Nelle ultime cinque partite la Juve Stabia ha conquistato tre vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, identico ruolino di marcia del Modena: dunque un avversario ostico per una partita difficile e dall’esito assolutamente non scontato.

I gialli però, nonostante prosegua l’emergenza, hanno già dimostrato di sapere fare quadrato e di avere tutti gli attributi necessari per proseguire nel cammino intrapreso, e giocheranno la loro partita alla ricerca dei tre punti; la squadra sta crescendo, la fisionoma di gioco è ormai consolidata e il gruppo ha dato segnali di coesione e compattezza, dimostrando di essere in crescita anche dal punto di vista della maturità e della acquisita consapevolezza.

Per la gara di oggi, con le solite assenze di Caso, Zampano, Tonoli, Manquant, Sersanti e Zanetti, a cui si aggiunge quella di Acquah, non convocato, e con Nador, convocato ma non al meglio, le scelte di Galloppa sembrano obbligate, anche se il mister dovrà scegliere se difendere a quattro o a tre; da questa scelta potrebbero poi derivare anche quelle per il centrocampo. Tra i convocati nuova chiamata per il classe 2009 della primavera di Mandelli, Fontana L’ipotetico undici iniziale prevede, davanti a Chichizola, in caso di difesa a quattro, linea composta da Imputato, Folino, Adorni e Nieling; nel centrocampo a tre, i soliti Bianco, Brugman e Santoro; in attacco, Belotti sicuro titolare sostenuto da Olzer e Ambrosino. Nel caso di difesa a tre probabili Folino, Adorni e Nieling, con Santoro Brugman e Bianco in mezzo, Imputato e Azzi sugli esterni e davanti la coppia Belotti e Ambrosino.

Arbitra la partita Rosario Abisso di Palermo con il quale il Modena ha quale il Modena ha 7 precedenti, con 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte; gli stabiesi hanno invece due pareggi nei due incroci fin qui disputati.

Calcio di inizio alle ore 15.00 allo stadio Braglia dove è atteso il pubblico delle grandi occasioni per spingere come sempre il canarino verso l’alto.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc