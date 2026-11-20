Sicurezza ed economia come pilastri su cui costruire il futuro del Paese. Sono i temi che saranno al centro dell'incontro pubblico organizzato da Futuro Nazionale Modena, in programma domani, sabato 21 novembre alle 11, alla Sala Ascom Confcommercio di via Piave 125 a Modena.
L'appuntamento vedrà la partecipazione dell'onorevole Davide Bergamini, dell'avvocato Giorgio Carta e del professor Antonio Maria Rinaldi, protagonisti di un confronto dedicato alle principali sfide che l'Italia è chiamata ad affrontare nei prossimi anni.
L'iniziativa nasce con l'obiettivo di offrire ai cittadini un'occasione di approfondimento e dialogo su questioni che incidono direttamente sulla vita delle famiglie, delle imprese e delle comunità locali,
spaziando dai temi della sicurezza alle prospettive economiche e di sviluppo.
Promosso da Futuro Nazionale Modena, l'incontro è aperto al pubblico con ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Una mattinata di confronto e riflessione con ospiti di rilievo nazionale su argomenti che continuano a occupare un ruolo centrale nel dibattito politico ed economico italiano.