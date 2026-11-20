Un documento di 15 pagine allegato alle famose slide che La Pressa ha pubblicato in anteprima (qui). E' questo il progetto di riordino della sanità modenese consegnato ai sindaci della Ctss sul quale il sindaco di Modena Massimo Mezzetti ha chiesto di presentare osservazioni entro questa settimana.

Sulla tempistica strettissima (entro il 19 gennaio Mezzetti vorrebbe passare alla fase operativa) abbiamo dato conto in modo approfondito così come abbiamo registrato le critiche mosse a Vignola (qui) anche dal centrosinistra, ma il merito del documento merita un approfondimento a parte.

Ancora una volta il nostro giornale è in grado di pubblicare in esclusiva la bozza integrale consegnata per mail ai sindaci e che Mezzetti vorrebbe approvare entro il 15 dicembre.

QUI IL DOCUMENTO INTEGRALE

Il passaggio chiave si ritrova a pagina 2. Eccolo.

La sanità modenese esprime un’eccellenza clinica e accademica di livello nazionale, ma opera dentro presidi concepiti per un'altra epoca. È qui che si innesta la riflessione che il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha aperto pubblicamente sul futuro dei «contenitori» della città capoluogo: l’evoluzione della medicina, sempre più specialistica e tecnologica, richiede spazi, dotazioni e infrastrutture adeguati. Tra le ipotesi prospettate vi è lo sviluppo a Baggiovara di un grande polo ospedaliero-universitario nel quale integrare e concentrare progressivamente funzioni a maggiore complessità ed altissima specializzazione, suddivisi oggi nei due poli ospedalieri. Questo per migliorare la sicurezza delle cure e l’impiego delle competenze, superando duplicazioni che oggi frammentano professionalità e risorse. È uno scenario da approfondire e confrontare con le alternative praticabili, valutandone gli effetti sull’intera rete provinciale. In questo scenario, nell’attuale sede del Policlinico rimarrebbe pienamente funzionale un ospedale cittadino e distrettuale, ivi compresa la presenza del Pronto Soccorso, integrato con i servizi territoriali. La rigenerazione dell’attuale sede del Policlinico in Ospedale cittadino e distrettuale comporterà la possibilità di qualificare ulteriormente la risposta di prossimità anche rispetto a esigenze cliniche oggi in fase espansiva. Le funzioni, gli eventuali trasferimenti e i tempi necessari alla realizzazione di questa ipotesi progettuale non sono definiti da questo documento in quanto richiederanno valutazioni cliniche, organizzative e tutti i necessari passaggi nelle sedi competenti.

Insomma, il documento parla chiaro. Nel progetto di Mezzetti, il Policlinico di Modena chiude letteralmente, nel senso che quello che resta non potrà più essere chiamato Policlinico, e al suo posto viene creato un ospedale per la bassa e media complessità.

Giuseppe Leonelli