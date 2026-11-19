"Credo che sia importante focalizzare il materiale che è arrivato ai sindaci capodistretto che è la traduzione pratica di quello che l'Ausl intende fare, in particolare occorre soffermarsi sulla slide nella quale è pubblicata la nuova cartina in cui è diviso il territorio provinciale". A dirlo, citando le slide pubblicate in anteprima da La Pressa, è stato ancora una volta lunedì sera in Consiglio comunale a Vignola il coordinatore regionale di Forza Italia Antonio Platis. Il tema è quello del riordino della sanità modenese e l'ipotesi di chiudere il Policlinico di Modena per tenere aperto in via del Pozzo solo un ospedale cittadino per la bassa e media intensità che non potrà ovviamente chiamarsi Policlinico.

"Qui troviamo una novità perché la provincia è divisa in tre parti, l'area nord è composta da Mirandola, Carpi e - per la prima volta - Castelfranco Emilia, la parte centrale è Modena e alcuni comuni dell'Interland e poi c'è la parte sud con Vignola, Sassuolo e Pavullo. È evidente che spostando Castelfranco Emilia dalla parte nord noi abbiamo il territorio più popoloso che in questa cartina è la zona nord che ha due ospedali Mirandola e Carpi e la zona sud con meno abitanti che ne ha tre - ha rilevato Platis -. Ci sono dei decreti ministeriali che disciplinano quando c'è un ospedale e per disciplinarlo si prende a parametro il numero di abitanti. Questo penso debba essere oggetto di dibattito, una notizia che la cittadinanza deve conoscere e la politica deve guidare".