Modena si prepara a rivivere una delle pagine più straordinarie della propria storia attraverso il piccolo schermo. È stata presentata ufficialmente'La famiglia Panini - L'avventura delle figurine', la serie evento di Rai Fiction che racconta l'ascesa della famiglia modenese diventata celebre in tutto il mondo grazie alle iconiche figurine che hanno accompagnato generazioni di bambini e appassionati di sport.

La fiction, prodotta da Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction, è diretta da Letizia Lamartire e vede protagonista Serena Rossi nel ruolo di Olga Cuoghi Panini, la madre e vera anima della famiglia. Al suo fianco un cast composto, tra gli altri, da Simone Liberati, Federico Cesari, Benedetta Cimatti, Luca Di Sessa, Samuele Teneggi, Edoardo Pesce e Barbora Bobulova.

La serie ripercorre la vicenda della famiglia Panini dagli anni Quaranta fino al 1970, anno dei Mondiali di calcio in Messico che segnarono la consacrazione definitiva delle figurine Panini a livello internazionale. Al centro del racconto ci sono Olga e Antonio Panini e i loro otto figli, protagonisti di una storia di sacrifici, intuizioni imprenditoriali e coraggio che affonda le radici nella Modena del dopoguerra. Dall'acquisto di una semplice edicola fino alla nascita di un marchio conosciuto in tutto il mondo, la fiction intreccia la dimensione familiare con quella economica e sociale dell'Italia in piena trasformazione.

La regista Letizia Lamartire ha definito la storia dei Panini come il racconto di una famiglia capace di 'andare a vedere', espressione cara alla protagonista Olga e simbolo della capacità di rischiare, immaginare e costruire il futuro anche nelle situazioni più difficili.

La messa in onda è prevista in tre appuntamenti: la prima serata del 22 novembre porterà sullo schermo i primi due episodi, mentre il racconto proseguirà il 29 e il 30 novembre su Rai 1 e in contemporanea su RaiPlay. La serie sarà successivamente disponibile anche su Disney+.

Realizzata con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission e con il supporto del Comune di Modena, della Fondazione di Modena e della Camera di Commercio di Modena, la produzione rappresenta anche un omaggio alla città che ha visto nascere una delle avventure imprenditoriali più significative del Paese.

Per Modena non si tratta soltanto di una fiction televisiva, ma del racconto di una storia identitaria che ha saputo trasformare un sogno di famiglia in un fenomeno culturale capace di attraversare generazioni e confini.