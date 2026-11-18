Quarant’anni di attività sindacale, tutela degli operatori e impegno per il riconoscimento del ruolo della Polizia Locale. Il Sulpl (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale) celebra il traguardo con un Convegno Nazionale in programma il 19 e 20 novembre all’Hotel Continental di Rimini.

L’iniziativa sarà articolata in due giornate, tra formazione professionale, confronto istituzionale e riconoscimenti agli operatori che si sono distinti nello svolgimento del servizio.

Il programma si aprirà il 19 novembre con una serie di corsi rivolti agli agenti e agli ufficiali di Polizia Locale. Gli approfondimenti riguarderanno, tra gli altri, le tematiche ambientali e le attività di polizia giudiziaria, con l’obiettivo di aggiornare le competenze degli operatori chiamati a confrontarsi con responsabilità e ambiti di intervento sempre più articolati.

La giornata del 20 novembre sarà invece dedicata al confronto con le istituzioni. Al centro dei lavori una tavola rotonda sulle criticità della categoria, sulle prospettive della Polizia Locale e sulla necessità di un maggiore riconoscimento professionale e funzionale. Tra gli interventi annunciati quelli del sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, del presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, dei senatori Andrea De Priamo e Maurizio Gasparri, dei deputati Fabrizio Benzoni e Simona Bordoni, oltre a Filippo Giorgetti, sindaco di Bellaria Igea Marina e vicepresidente di Anci Emilia-Romagna.

Nel corso della stessa giornata si svolgerà una cerimonia di premiazione dedicata agli appartenenti alla Polizia Locale di tutta Italia che si sono distinti per coraggio, professionalità e senso del dovere. Un riconoscimento rivolto a donne e uomini protagonisti di interventi e azioni meritorie durante il servizio quotidiano sul territorio.

Il quarantesimo anniversario rappresenta per il Sulpl anche un’occasione per rilanciare le questioni ancora aperte della categoria: dalle maggiori tutele per il personale alla valorizzazione delle competenze, fino al pieno riconoscimento delle funzioni svolte. Due giornate che intendono quindi coniugare il bilancio di un percorso lungo quattro decenni con una riflessione sulle trasformazioni e sulle sfide future della Polizia Locale italiana.