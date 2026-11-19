Una risposta indiretta a chi da tempo chiede di potere spostare eventi e concerti con grande affluenza di pubblico e grandi palchi al parco Novi Sad. Dopo la realizzazione del parcheggio non ci sono più le condizioni di staticità del terreno sul quale dovrebbero concentrarsi migliaia di persone e attrezzature. Una risposta data dal sindaco di Modena Massimo Mezzetti, in occasione della presentazione del concerto e della festa di Capodanno che si svolgerà al parco Novi Sad. Iniziativa per la quale anche il palco dove si esibirà Daniele Silvestri ha necessitato di valutazioni e analisi approfondite sul posizionamento, proprio in relazione all'attuale staticità. Il sindaco lo ha specificato chiaramente: 'Eventi come il Pavarotti&Friends non sarebbero più possibili in quell'area, adatta semmai ad ospitare eventi come manifestazioni sportive". Valutazioni tecniche che, al di là delle scelte estetiche degli organizzatori, supporterebbero anche il diniego alla proposta di spostare eventi come il Jazz Open, fortemente impattante per piazza Roma e per il centro.