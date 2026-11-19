Conoscere le malattie neurodegenerative, comprendere i percorsi di cura e sapere a chi rivolgersi per ricevere assistenza e sostegno. Sono questi gli obiettivi dell'incontro pubblico “Malattie neurodegenerative: una rete per non affrontarle da soli”, in programma giovedì 19 novembre 2026, alle ore 20.15, presso la Sala Ariston di Camposanto, in via Roma 6.

L'iniziativa, promossa in collaborazione tra il Comune di Camposanto, l'Azienda USL di Modena e l'Associazione Parkinson Modena ODV, vuole offrire ai cittadini e alle famiglie un'opportunità concreta di informazione e confronto con i professionisti che quotidianamente operano nella rete sanitaria, sociosanitaria e sociale del territorio.

La serata si articolerà in tre momenti

Il primo, dedicato alla conoscenza delle malattie neurodegenerative, vedrà gli interventi di Mario Santangelo, Direttore della Neurologia Area Nord dell'AUSL di Modena, e Anna Maria Simone, neurologa della stessa struttura.

Il secondo approfondirà il funzionamento della rete territoriale dei servizi e i percorsi di presa in carico, con Luana Reggiani, Responsabile dell'Area Integrazione sociosanitaria del Distretto di Mirandola, Cristina Garofalo, infermiera COT e referente per i pazienti fragili, e Dorianna Sauro, assistente sociale UCMAN.

Il terzo momento sarà dedicato al ruolo delle associazioni e della comunità, con l'intervento di William Martinelli, Presidente dell'Associazione Parkinson Modena ODV.

L'incontro rappresenta anche un'occasione per valorizzare la collaborazione tra amministrazioni locali, professionisti sanitari, servizi sociali e associazioni, nella convinzione che una rete territoriale efficace debba essere non soltanto presente, ma anche conosciuta e accessibile.

L'obiettivo dichiarato dall'Amministrazione è rafforzare la consapevolezza dei cittadini rispetto alle opportunità offerte dal sistema territoriale, favorendo un rapporto di maggiore conoscenza e fiducia tra la comunità e i servizi. L'incontro è aperto alla cittadinanza.