Policlinico svuotato: il Piano mostrato ai sindaci

Dopo le rivelazioni de La Pressa, dopo le conferme del sindaco sul grande piano da 550 milioni di graduale ridimensionamento del Policlinico e potenziamento di Baggiovara, e soprattutto dopo l'intenso dibattito che da circa due settimane segue la mancanza di informazioni ufficiali (pur tra i tanti interventi dal mondo medico, sindacale, politico), domani pomeriggio scatta il primo vero esame istituzionale. A fornirlo la convocazione dell'ufficio di presidenza della Conferenza Territoriale Socio Sanitaria (CTSS), presieduta dal sindaco di Massimo Massimo Mezzetti. Appuntamento alle ore 15, al Palazzo della Provincia, sede della Conferenza. Convocazione per i direttori delle aziende sanitarie Ausl, Aou e ospedale di Sassuolo e, oltre a quello di Modena, ai sindaci di Carpi, Sassuolo, Mirandola, Castelfranco Emilia, Vignola e Pavullo.

Un passaggio che anticipa in forme e contenuti quello della Conferenza Territoriale Socio-Sanitaria allargata a tutti i sindaci non ancora convocata ma, vista l'accelerazione impressa anche dal dibattito di questi giorni, ad inizio novembre.

Solo dopo l'uscita delle rilevazioni de La Pressa sul Piano, sono arrivate quelle del sindaco sul progressivo svuotamento del Policlinico e il contestuale potenziamento del polo di Baggiovara. Un piano da 550 milioni di euro che per importo deve per forza di cose avere avuto una gestazione nelle stanze della Regione e delle aziende della sanità locale, ma rispetto al quale le diverse forze politiche, e su tutti il presidente della Commissione Sanitaria Regionale Giancarlo Muzzarelli, hanno dichiarato di non conoscere, al punto da essere, questultimo, dichiaratamente indotto a presentare una interrogazione alla giunta. Fatto sta che il piano, fino ad ora non era mai stato condiviso con le istituzioni deputate, con le forze sociali e sindacali di categoria e, in definitiva, i territori. Domani, nel pomeriggio, se ne saprà di più. Questa volta ufficialmente.