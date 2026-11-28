Alberto Bosi, di Alternativa Popolare – PPE, interviene sul futuro del Policlinico di Modena e sul raddoppio dell'ospedale di Baggiovara.
‘Continuiamo ad essere fortemente contrari allo svuotamento lento del Policlinico di Modena che anzi, a nostro avviso, deve essere potenziato visto che è più vicino ai cittadini modenesi e visto che i bisogni sanitari aumentano - afferma Bosi -. I 550 milioni di euro previsti per il raddoppio di Baggiovara devono essere investiti nel Policlinico di Modena per renderlo ancora più efficiente nel rispondere alle esigenze delle persone’.
‘Bene hanno fatto i giovani del PD ad affermare la loro netta contrarietà al ridimensionamento del Policlinico, progetto, tra l'altro, calato dall'alto senza il coinvolgimento delle parti sociali.
Inoltre, il raddoppio di Baggiovara consumerebbe tanti ettari di suolo agricolo, andando contro le promesse elettorali.
Chiediamo, quindi, al Sindaco Mezzetti e al Presidente della Regione De Pascale di ritirare il loro progetto sul Policlinico, portato avanti tra l'altro con molta fretta, perché sulla salute dei cittadini non si può risparmiare‘ - chiude Bosi.