'Siamo a un ottimo punto perché i tavoli quasi tutti sono completati, c'è ancora qualche ultimo aspetto del programma che va definito, ma mi sembra che il lavoro fatto sin qui, per come mi è stato anticipato, sia eccellente. Sta venendo fuori veramente un progetto di condivisione di un'alternativa di governo, un Paese che vogliamo cambiare, una politica che è brutto ricordo che vogliamo scacciare via'.

È l'unica dichiarazione che Giuseppe Conte rilascia direttamente ai giornalisti presenti prima di entrare nella sala gremita del Cinema Arena di Modena, ed è anche l'unica in cui affronta il tema del campo largo nel corso di un appuntamento privo di bandiere di partito, dedicato alla presentazione del suo ultimo libro, Una nuova primavera.

All'esterno del cinema il leader del Movimento 5 Stelle viene accolto anche da un piccolo gruppo di manifestanti che contestano le scelte compiute ai tempi della pandemia. All'interno, invece, l'ingresso avviene tra gli applausi del pubblico, dove ad attenderlo c'è il politologo e docente universitario Carlo Galli. Incontro moderato da Agnese Pini, direttrice del QN.

Il confronto entra subito e rimane per quasi tutta la durata dell'incontro,nel vivo della politica estera, partendo dall'attacco ucraino contro navi russe in Libia e dalle reazioni legate alle parole del ministro Antonio Tajani, un vero e proprio assist per l'ex presidente del Consiglio.

'Il fatto che gli ucraini da un momento all'altro decidano di attaccare navi russe nel porto di Bengasi e che noi non siamo stati neppure avvertiti è un fatto che segnala non solo l'escalation del conflitto russo-ucraino, ma anche il fatto che non siamo assolutamente considerati'.

Conte insiste sul ruolo dell'Italia e sulle scelte compiute negli ultimi quattro anni e mezzo sul fronte degli aiuti militari, economici e finanziari a Kiev, osservando che 'l'episodio ,una volta chiariti tutti i dettagli e l'eventuale coinvolgimento o sostegno di governi europei, conferma un clima di forte confusione e un'allarmante mancanza di coordinamento'

'Superpotenza di pace' contro il riarmo

Nel suo ragionamento, il presidente del M5S mette in discussione la linea europea improntata all'escalation militare e al riarmo, sollecitando una svolta diplomatica e negoziale.

'Si parla tanto di 'volenterosi', Io vi chiedo: voi volenterosi di fare cosa? Volenterosi di costruire percorsi di reale sicurezza e di pace? Di trovare attraverso una negoziazione un percorso di pacificazione? O volenterosi di dar corso a questa escalation militare?', domanda Conte, sottolineando come non tutti convergano sulla necessità di arrivare a una pacificazione. Galli su questo punto fa notare come anche all'interno del fronte progressista una parte sposa tale linea.

Per l'ex premier, puntare sull'isolamento della Russia o scommettere su una vittoria militare tramite una 'guerra per procura' non ha prodotto il crollo economico atteso della Russia e rischia invece di avvicinare uno scontro diretto. Da qui l'appello a cambiare rotta: 'Abbiamo bisogno di un rappresentante dell'Italia che vada e dica: 'Scusate, qui abbiamo fatto dal febbraio 2022, quando c'è stata l'invasione in Ucraina, nelle zone contestate dall'esercito russo, tanti consigli europei, ma non abbiamo mai programmato una conferenza internazionale di pace'. Iniziamo a costruire le premesse per una conferenza internazionale di pace. Se ci intestiamo questa battaglia, la nostra leadership politica nel mondo la possiamo esprimere: dobbiamo diventare una superpotenza di pace'. E chiaro, anche se non detto, che in quel ruolo ci vorrebbe essere lui che non manca di riferire la sua esperienza, pur da novizio, nei tavoli internazionali che contano.

Un cambio di prospettiva che, secondo Conte, libererebbe risorse a beneficio dei cittadini europei, permettendo di lavorare a piani di disarmo condivisi anziché destinare fondi alle armi.

A rafforzare l'analisi sul piano geopolitico interviene Carlo Galli, che legge l'episodio libico come il segnale di una pericolosa estensione del conflitto e di un limite di visione strategica.

'A livello strategico quello che è successo in Libia dimostra, oltre che la nostra debolezza, anche l'incoscienza di chi non è capace, forse per mancanza di cultura storico-politica, di capire che cosa vuol dire che si uniscono i fronti del conflitto', afferma il politologo. Galli mette in guardia dal rischio di trovarsi circondati da una guerra in cui dietro l'Ucraina agirebbe un 'Partito Europeo della Guerra' orientato a indebolire la Russia più che a tutelare gli interessi italiani, riducendo la postura a una contrapposizione permanente. Una linea definita 'incoscienza' e 'una posizione pericolosissima sul profilo materiale'.

Riprendendo la parola, Conte conclude riportando la riflessione sul peso internazionale dell'Italia e sulla prospettiva politica del fronte progressista: 'Non voglio illudervi: se domani mattina vincerà il campo progressista, non è che l'Italia potrà contare e incidere automaticamente nel mondo. Il tema che dobbiamo porci è quale sarà il nostro ruolo quando ci siederemo nei summit internazionali'.

'L'Italia siede in tutti i summit, dal G7 al G20 e molti altri, conclude Conte. 'Quale visione del mondo porterà? L'Italia parlerà? Andrà controcorrente, se necessario, o continuerà semplicemente a seguire il fiume, appunto il Partito della Guerra che c'è in Europa e a stare nel mezzo?'