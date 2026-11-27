"Bologna la dotta, Bologna la grassa, Bologna la rossa. Ora è il momento di “Bologna la prima donna”. Oggi mi candido a sindaca di Bologna per ricucire una città che appare sempre più divisa e per costruire insieme un’alternativa concreta e pragmatica all’attuale amministrazione. Ci aspetta una grande sfida perché siamo consapevoli di essere Davide contro Golia. È un atto di coraggio che faremo insieme a chi vorrà unirsi a noi per portare avanti questa battaglia".

Con queste parole l’europarlamentare di Azione, la modenese Elisabetta Gualmini, ha annunciato la propria candidatura a sindaco di Bologna in vista delle elezioni amministrative del 2027, quando sfiderà il primo cittadino uscente, Matteo Lepore del Pd.

L'annuncio è arrivato nel corso di una conferenza stampa nel centro di Bologna, all'enoteca culturale La Settima Luna, in via San Valentino. Una presentazione che segna l'avvio ufficiale di un progetto politico destinato ad avere ripercussioni sull'intero scenario regionale.

"Ci vuole un pizzico di follia", ha esordito Gualmini, arrivata all'appuntamento in bicicletta. E ha poi chiarito il senso della propria discesa in campo: "È una sfida per un patto nuovo con Bologna, e non contro". La candidata ha rivendicato il valore di una leadership femminile costruita sul coraggio e sulla capacità di aggregare, richiamando anche la tradizione amministrativa riformista di grandi sindaci bolognesi come Giuseppe Dozza e Renato Zangheri.

"Ci presenteremo senza simboli", è la linea indicata dalla candidata, che auspica la presenza di più liste a sostegno del progetto. Nel mirino è finito soprattutto lo stile di governo del sindaco Matteo Lepore, accusato di aver assunto un'impostazione troppo ideologica e di aver lasciato spazio alle componenti più identitarie della sinistra. Tra i temi sui quali Gualmini intende giocare la propria partita figurano la questione abitativa, la sicurezza, il decoro urbano e la mobilità. Particolarmente critiche le sue valutazioni sulla rivoluzione urbana promossa dall'amministrazione comunale, a partire dal tram e da Città 30. "Noi non odiamo le auto", ha sottolineato, contestando alcune scelte sulla viabilità e sostenendo la necessità di un approccio più pragmatico.

La candidatura di Gualmini rappresenta anche un passaggio significativo negli equilibri del centrosinistra emiliano-romagnolo. L'eurodeputata, eletta nel 2019 e riconfermata nel 2024 nelle liste del Partito Democratico, ha lasciato i dem nel febbraio scorso per aderire ad Azione, il movimento guidato da Carlo Calenda, entrando nel gruppo europeo Renew Europe.

Una scelta che oggi trova una prima traduzione sul piano amministrativo e che la porta a misurarsi direttamente con il partito nel quale ha militato per anni.

Al suo fianco, nell'avvio della campagna, ci sono l'esponente di Azione Marco Lombardo e l'ex assessore regionale Mauro Felicori, oltre a una rete di interlocutori civici e riformisti. Calenda ha accolto con soddisfazione la decisione, definendola una scelta coraggiosa, coerente con la storia politica della candidata e con il suo legame con Bologna.