Bologna, area stazione a ferro e fuoco: agenti feriti, 4 arresti

Sabato di terrore e devastazione nel cuore di Bologna. Quella che doveva essere una manifestazione di protesta contro il caro-vita si è rapidamente trasformata in una vera e propria guerriglia urbana, concentratasi in particolare nella zona della stazione centrale, in Piazza Medaglie d'Oro.I disordini sono esplosi quando un fitto gruppo di manifestanti, molti dei quali con il volto coperto da caschi e passamontagna, ha deviato dal percorso concordato tentando di forzare i blocchi di sicurezza.L'area antistante lo scalo ferroviario è diventata in pochi minuti un campo di battaglia. I facinorosi hanno bersagliato i cordoni di Polizia e Carabinieri con una pioggia di sassi, sanpietrini, bottiglie, potenti petardi e persino decine di biciclette a noleggio dello sharing cittadino, sradicate dai loro stalli e usate come armi o per erigere barricate improvvisate.

La risposta delle forze dell'ordine è stata immediata per evitare che i manifestanti facessero irruzione all'interno della struttura ferroviaria. Gli agenti hanno risposto con ripetute cariche di alleggerimento, azionando gli idranti e lanciando gas lacrimogeni per disperdere la folla e isolare i nuclei più violenti. La nube acre dei lacrimogeni ha spinto residenti e passanti a rifugiarsi nei negozi vicini, che hanno abbassato precipitosamente le serrande.I tafferugli si sono poi propagati a raggiera verso le vie del centro storico.Oltre ai pesanti danneggiamenti agli arredi urbani e alle vetrate nella zona della stazione, si registrano atti vandalici e imbrattamenti ai danni della Basilica di San Petronio.Il primo bilancio ufficiale delle autorità fotografa una situazione tesa: quattro persone sono state tratte in arresto in flagranza di reato e altre sette sono state denunciate a piede libero. Gli inquirenti sono già al lavoro sui filmati delle telecamere di videosorveglianza per identificare gli altri responsabili delle devastazioni.L'eco degli scontri ha immediatamente raggiunto i palazzi della politica. Il sindaco di Bologna ha condannato duramente l'accaduto, definendo le scene di violenza 'inaccettabili e incompatibili con il diritto di manifestazione'. Da Roma, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso solidarietà alle forze dell'ordine rimaste ferite e ha chiesto una 'condanna unanime e senza tentennamenti' da parte di tutte le forze politiche nei confronti delle violenze che oggi hanno colpito, oltre a Bologna, anche Milano e Torino.