Finalmente qualcuno ha detto qualcosa. E sono stati i giovani. Dopo settimane di dichiarazioni prudenti, di obiezioni più o meno sussurrate, di incontri tra amministratori e vertici di partito, i Giovani Democratici modenesi hanno espresso una posizione politica chiara sul futuro del Policlinico di Modena e sul progetto di raddoppio dell'ospedale di Baggiovara.

Non si sono limitati a chiedere più tempo per decidere, come hanno fatto diversi amministratori locali. Hanno contestato il merito del progetto, le priorità individuate e il metodo attraverso il quale si sta procedendo. Una distinzione tutt'altro che secondaria. Perché chiedere di posticipare una decisione non equivale a metterla in discussione.

E allora viene spontaneo chiedersi che cosa sia accaduto in queste settimane all'interno del Pd modenese. Che fine abbiano fatto le perplessità inizialmente manifestate da alcuni sindaci della provincia. Quali argomentazioni siano state loro fornite durante gli incontri con Mezzetti e, soprattutto, quali modifiche sostanziali al progetto abbiano ottenuto.

Perché delle due l'una: o quelle obiezioni hanno trovato risposte convincenti, ed è diritto dei cittadini conoscerle, oppure rimangono irrisolte, ed è dovere degli amministratori continuare a sollevarle.

Non è sufficiente riunirsi, discutere a porte chiuse e presentarsi all'esterno con dichiarazioni rassicuranti sulla condivisione del percorso. La partecipazione si misura anche nella possibilità concreta di modificare le decisioni, non nel numero degli incontri organizzati per illustrarle.

Ed è proprio il metodo politico del sindaco Mezzetti a meritare una riflessione. Tanto più considerando la sua storia politica, maturata a sinistra del Pd, e quella libertà di pensiero che egli stesso ha rivendicato come elemento della propria indipendenza politica. Una libertà che dovrebbe trovare spazio anche nelle posizioni di chi non condivide le sue scelte. La partecipazione democratica, la collegialità delle decisioni e il coinvolgimento dei cittadini sono elementi fondanti della cultura politica della sinistra. Principi che non dovrebbero valere soltanto quando si è all'opposizione.

I Giovani Democratici hanno ricordato che le priorità della sanità modenese sono anche le liste d'attesa, la carenza di personale, il rafforzamento della medicina territoriale e la salvaguardia della rete ospedaliera esistente. Hanno posto il problema dell'opportunità di investire ingenti risorse pubbliche in un progetto la cui necessità chiedono di discutere.

A queste obiezioni occorre rispondere nel merito. Non basta convocare un'altra riunione.

Sarà interessante, dunque, osservare cosa accadrà nelle prossime settimane. Se questi ragazzi continueranno a esprimersi con la medesima chiarezza anche dopo il confronto con Mezzetti e con i vertici del loro partito. Se le loro osservazioni produrranno una discussione autentica oppure verranno assorbite nell'ennesimo documento di sintesi, nel quale tutti potranno riconoscersi senza che nulla sia realmente cambiato. Ci auguriamo che conservino la loro autonomia di pensiero e che non ereditino dagli adulti l'abitudine di misurare le parole in funzione degli equilibri interni al partito.

Perché un conto è costruire il consenso, un altro è ottenere il silenzio. E sarebbe opportuno che proprio a sinistra si avesse ben presente la differenza. Da anni sentiamo ripetere che occorre avvicinare i giovani alla politica. Forse sarebbe il caso, quando finalmente lo fanno, di non insegnare loro a tacere.

Altrimenti tanto varrebbe iscriverli direttamente a un corso di obbedienza.

Beatrice Lazzari

Foto: Facebook Giovani Democratici Modena Città