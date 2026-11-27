Sabato 28 novembre, all’Auditorium Ascom di Modena, si terrà il convegno pubblico «Modena 16 maggio. Una ferita aperta, un atto di terrorismo'. Il titolo presenta come un fatto acquisito una qualificazione giuridica che la Direzione distrettuale antimafia di Bologna, confermando la valutazione della Procura di Modena, ha invece escluso.

L’accusa di strage contestata a Salim El Koudri resta gravissima. Il 16 maggio, in pieno centro a Modena, un’auto ha travolto diversi pedoni, provocando la morte di Monica Esposito, 55 anni, e il ferimento di altre sette persone. La gravità dei fatti, tuttavia, non autorizza ad attribuire moventi che non trovano riscontro nelle indagini.

Il clima che accompagna questa vicenda era già emerso nell’attacco mediatico e politico contro Francesca Albanese, accusata da Il Giornale di aver insultato Modena per aver dichiarato di non conoscere sufficientemente il caso e di non poterlo commentare. Una prudenza del tutto ragionevole, trasformata strumentalmente in un caso politico.

Al convegno interverranno Francesco Borgonovo, vicedirettore de La Verità, Giovanni Esposito, fratello della vittima, l’avvocata Deborah De Cicco, esponente di Fratelli d’Italia, e Francesco Bergoglio Errico, consulente di parte in materia di terrorismo e radicalizzazione.

Rispettiamo pienamente il dolore dei familiari e il loro diritto a chiedere giustizia. Riteniamo però che chi interviene nel dibattito pubblico come legale o consulente di parte debba attenersi con particolare rigore agli elementi accertati, la tesi della finalità terroristica, sostenuta dalla parte civile, non è stata accolta dalla DDA di Bologna.

Già dopo un convegno tenutosi il 22 giugno, alla presenza del Dott. Bergoglio, l'associazione Logos e Civiltà aveva contestato le interpretazioni che presentavano El Koudri come un radicalizzato islamista, criticando anche la tendenza ad accomunare realtà profondamente diverse, dai Fratelli Musulmani alle organizzazioni terroristiche Al-Qaeda e ISIS, senza le necessarie distinzioni storiche e politiche.

Il rischio è trasformare un’accusa individuale in un sospetto rivolto all’intera comunità musulmana, attribuire un movente islamista a un crimine sulla base delle origini marocchine dell’accusato sarebbe come attribuire un movente cattolico a un delitto di mafia perché commesso da un siciliano.

Tre recenti episodi europei, avvenuti a Caen, Trappes e Cracovia, con numerose vittime, ricordano quanto sia importante distinguere la gravità di un crimine dalla sua qualificazione giuridica. Le indagini hanno seguito percorsi differenti, anche rispetto all'eventuale finalità terroristica, terrorismo e movente religioso non sono sinonimi: un attentato può avere motivazioni politiche, ideologiche, razziste, religiose o di follia personale. Sono le prove e le finalità accertate, non l'origine o la fede dell'autore, a determinarne la qualificazione.

Modena ha bisogno di un confronto pubblico all’altezza della ferita del 16 maggio, fondato sul rispetto delle vittime, sul rigore nell’esame dei fatti e sulla responsabilità delle parole. Agorà per l’Italia continuerà a impegnarsi affinché questa tragedia non diventi uno strumento di divisione e di alimentazione dell’odio etnico e religioso.

Agorà per l’Italia – Circolo di Modena