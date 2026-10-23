Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Policlinico e Baggiovara: nuova struttura e fusione promesse già otto anni fa

Policlinico e Baggiovara: nuova struttura e fusione promesse già otto anni fa

Il progetto alla presenza del Ministro Lorenzini e Muzzarelli allora presidente CTSS. La sanità modenese orfana da 15 anni di una programmazione e visione

3 minuti di lettura
Il piano di cui si parlava da settimane, tra indiscrezioni e smentite e fughe in avanti con metodi e meriti al di fuori di ogni passaggio istituzionale è arrivato ieri sul tavolo dell'ufficio di presidenza della Conferenza territoriale sociale e sanitaria. A portarlo, per la prima volta, il sindaco di Modena Massimo Mezzetti, che della Ctss è presidente. Il progetto prevede una nuova struttura accanto all'ospedale di Baggiovara, destinata ad assorbire di fatto le funzioni di alta tecnologia e buona parte delle altre specializzazioni. Il Policlinico resterebbe un ospedale cittadino e distrettuale, votato alla gestione della bassa soglia assistenziale, con la conferma, per ora, del materno-infantile.

Per chi segue la sanità modenese da qualche anno, la sensazione è quella di un film già visto. Nel 2018, davanti al ministro Lorenzin, la fusione tra Policlinico e Baggiovara veniva presentata come «un modello a livello nazionale». Il percorso era partito nel 2016, con una durata prevista di tre anni, e l'allora copresidente della Ctss Gian Carlo Muzzarelli, oggi presidente della commissione Sanità della Regione Emilia-Romagna, si augurava addirittura di chiuderlo prima. Con lui, alla guida della Conferenza, c'era l'allora sindaco di Carpi Alberto Bellelli. Si parlava di 1.100 posti letto, 3.800 dipendenti, 80 strutture complesse e due stabilimenti.
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
Al Policlinico sarebbero andati materno-infantile, oncologia e centro trapianti, a Baggiovara emergenza-urgenza, neuroscienze e chirurgia robotica. Con un obiettivo dichiarato: valorizzare le specificità ed evitare duplicazioni.

Otto anni dopo, il quadro è diverso. Il Policlinico, nelle intenzioni, perderebbe in linea generale, le funzioni più avanzate, mentre il materno-infantile viene confermato, almeno per ora. Ma la palazzina del nuovo centro, già in costruzione e citata come potenziamento nel 2018, non è ancora conclusa. Si ridisegna dunque la mappa degli ospedali modenesi senza aver portato a termine nemmeno l'opera su cui si fondava il progetto precedente.

Il punto, però, non è soltanto che gli impegni non sono stati mantenuti. Il problema è che ciò che negli anni ha preso il posto della programmazione sono stati piani tampone, che cambiano al cambiare delle persone. Ogni nuovo direttore generale porta la sua visione, ogni direttore ospedaliero le sue priorità, ogni sindaco o presidente di Provincia che prende la guida della Conferenza territoriale i suoi equilibri. Reparti e vocazioni vengono assegnati, tolti e riassegnati seguendo l'avvicendarsi dei vertici, non l'evoluzione dei bisogni di salute.

L'esempio più chiaro è la riorganizzazione della rete ospedaliera avviata sulla base del decreto ministeriale 70 del 2015, quello sugli standard dell'assistenza ospedaliera.
Nel 2020, con un atto formale della Ctss presieduta da Muzzarelli, gli ospedali di Carpi e di Mirandola sono stati collocati allo stesso livello. Il Pal del 2011, mai aggiornato ma formalmente ancora in vigore, li poneva invece su due livelli distinti: Carpi come ospedale di area, Mirandola come ospedale di prossimità. Una differenza non da poco, che incide su servizi, reparti e risorse, e che è stata superata non con un nuovo piano di programmazione, ma con un atto della Conferenza adottato in adeguamento al decreto, lasciando in vigore sulla carta un piano che dice altro. Il risultato è che nessun progetto vive abbastanza da essere completato e valutato, e chi arriva dopo non risponde di ciò che hanno promesso i predecessori.

Tutto questo è reso possibile da un vuoto di fondo: il Piano attuativo locale del 2011, a valenza triennale, non è mai stato aggiornato. Da oltre un decennio Modena non ha uno strumento che fotografi i bisogni di salute della popolazione, l'invecchiamento, le fragilità, le esigenze dei territori, e su quella base distribuisca servizi e risorse. La sanità provinciale è stata riorganizzata soprattutto a suon di decreti ministeriali: soglie di attività, standard, chiusure di punti nascita, accorpamenti.
Scelte spesso fondate su criteri tecnici, ma calate dall'alto e non frutto di una programmazione costruita con i territori.

E ancora oggi si discute di mega progetti ancora prima di avere una mappa aggiornata dei bisogni, e i piani si succedono senza che nessuno renda conto di quelli precedenti. Prima di approvare un nuovo disegno, servirebbe un bilancio onesto di quello vecchio e un aggiornamento della programmazione provinciale, con tempi certi e un confronto vero con sindaci, professionisti e cittadini. Altrimenti, tra qualche anno, ci ritroveremo a raccontare un'altra promessa non mantenuta.

.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Spazio ADV dedicata a Sinergas

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena: tra il Pd di Muzzarelli e Mezzetti è scontro totale, ma non ci sono buoni e cattivi, è solo lotta di potere

Modena: tra il Pd di Muzzarelli e Mezzetti è scontro totale, ma non ci sono buoni e cattivi, è solo lotta di potere

Sanità, da Vignola ok al piano Mezzetti: 'Garanzie per ospedale e PS'

Sanità, da Vignola ok al piano Mezzetti: 'Garanzie per ospedale e PS'

Policlinico svuotato, Mezzetti ora lo dice apertamente: 'Modena diventa laboratorio di un nuovo modello sanitario'

Policlinico svuotato, Mezzetti ora lo dice apertamente: 'Modena diventa laboratorio di un nuovo modello sanitario'

Policlinico svuotato, i sindaci del Sorbara guidati da Gargano a Mezzetti: 'Il Ps non si tocca e nemmeno i reparti'

Policlinico svuotato, i sindaci del Sorbara guidati da Gargano a Mezzetti: 'Il Ps non si tocca e nemmeno i reparti'

Policlinico strutturalmente inadeguato: il piano per il super ospedale a Baggiovara avanza

Policlinico strutturalmente inadeguato: il piano per il super ospedale a Baggiovara avanza

Policlinico svuotato, i 35 gruppi di lavoro Ausl-Aou non ne sapevano nulla: smentito ancora Mezzetti

Policlinico svuotato, i 35 gruppi di lavoro Ausl-Aou non ne sapevano nulla: smentito ancora Mezzetti

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli più Letti Sanità Modena, l'idea del Dg Altini? Chiudere il Ps del Policlinico e spostare tutto a Baggiovara

Sanità Modena, l'idea del Dg Altini? Chiudere il Ps del Policlinico e spostare tutto a Baggiovara

Modena, il prof Di Benedetto mostra il re nudo: il 'modello CL' di Altini stravolge l'ex eccellenza emiliana

Modena, il prof Di Benedetto mostra il re nudo: il 'modello CL' di Altini stravolge l'ex eccellenza emiliana

Sicurezza a Modena, gli sforzi del sindaco Mezzetti si infrangono sul muro dell'assessore-fantasma Camporota

Sicurezza a Modena, gli sforzi del sindaco Mezzetti si infrangono sul muro dell'assessore-fantasma Camporota

Modena, addio Policlinico? A Baggiovara un grande piano edilizio e il Pronto soccorso di via Campi chiuso o ridotto a Cau

Modena, addio Policlinico? A Baggiovara un grande piano edilizio e il Pronto soccorso di via Campi chiuso o ridotto a Cau

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli Recenti Modena, Mezzetti insiste sul piano-svuotamento Policlinico: lo spettro del caso Piscina al parco Ferrari

Modena, Mezzetti insiste sul piano-svuotamento Policlinico: lo spettro del caso Piscina al parco Ferrari

Inceneritore acceso ancora per decenni: Mezzetti e Muzzarelli divisi, ma uniti nel non mantenere le promesse

Inceneritore acceso ancora per decenni: Mezzetti e Muzzarelli divisi, ma uniti nel non mantenere le promesse

Modena: dopo la smentita di De Pascale e il no del Pd, Mezzetti cancelli tutto. E' ancora in tempo

Modena: dopo la smentita di De Pascale e il no del Pd, Mezzetti cancelli tutto. E' ancora in tempo

Policlinico svuotato, i giuramenti vuoti di Bonaccini: ecco perchè oggi i modenesi non credono alle promesse

Policlinico svuotato, i giuramenti vuoti di Bonaccini: ecco perchè oggi i modenesi non credono alle promesse