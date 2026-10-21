Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Inceneritore acceso ancora per decenni: Mezzetti e Muzzarelli divisi, ma uniti nel non mantenere le promesse

Inceneritore acceso ancora per decenni: Mezzetti e Muzzarelli divisi, ma uniti nel non mantenere le promesse

Ma oggi è già un altro giorno. Ci si può lanciare in nuove promesse. Ah no... Una è già fresca fresca: il Policlinico di Modena non chiuderà mai!

2 minuti di lettura
'L'inceneritore di Modena continuerà a funzionare con una prospettiva decennale? Assolutamente si'. Si può pensare ad un superamento dell'inceneritore? 'No, anzi di impianti come questo ce ne sono pochi in Italia e ce sarà bisogno sempre più in futuro'. Queste le parole pronunciate ieri dall'Ad del gruppo Hera Orazio Iacono. Parole che cancellano anni di promesse sullo spegnimento del camino dell'inceneritore a Modena nel 2034. Promesse fatte prima dall'ex sindaco Gian Carlo Muzzarelli, poi dal sindaco Massimo Mezzetti. Promesse in base alle quali erano state strette alleanze elettorali con Avs e 5 Stelle contro 'l'avanzata delle destre' e che furono ribadite in campagna elettorale.

Promesse vuote, come quelle di Stefano Bonaccini sulla riapertura dei Punti nascita. Promesse che insultano l'intelligenza e calpestano la fiducia dei cittadini nella amministrazione pubblica e - in fondo - nei fondamenti stessi della democrazia. Cittadini trattati come poveri creduloni, capaci ogni volta di abboccare a ogni fantasia.
'L'inceneritore continuerà a funzionare per decenni' - dice candidamente l'ad Hera. E allora le baruffe, i litigi, le lotte di potere tra i due ex sindaci, svaniscono nella nuvola di fumo di un impianto che deve bruciare ogni anno circa 240mila tonnellate di immondizia, pena essere alimentato a gas perchè non può essere spento a piacimento.
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
Un impianto che funziona indipendentemente dalle buone pratiche e dalla raccolta differenziata fatta dai modenesi. Uno degli impianti di incenerimento più potenti d'Italia, in una delle zone più inquinate d'Italia: alla faccia delle norme che impongono alle famiglie di non accendere il caminetto per abbrustolire tre castagne.
Muzzarelli come Mezzetti, divisi ma uniti nel raccontare favole: smentiti in una mattina d'autunno come nulla fosse.
Ma oggi è già un altro giorno. Avanti come nulla fosse, ci si può lanciare in nuove promesse, nuovi video rassicuranti, nuovi post social. Ah no... Una promessa è già fresca fresca, si può puntare su quella per un po': il Policlinico di Modena non chiuderà mai!
Giuseppe Leonelli
Foto dell'autore

Direttore responsabile della Pressa.it.
Nato a Pavullo nel 1980, ha collaborato alla Gazzetta di Modena e lavorato al Resto del Carlino nelle redazioni di Modena e Rimini. E' stato vicedirettore...   

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Altro che dismissione, inceneritore Modena attivo ancora per decenni: l'ad Hera smentisce Mezzetti e Muzzarelli

Altro che dismissione, inceneritore Modena attivo ancora per decenni: l'ad Hera smentisce Mezzetti e Muzzarelli

La prof Modena inchioda De Pascale: 'Dismissione Policlinico fake news? Io non dico bugie, ce lo ha detto il Dg Baldino'

La prof Modena inchioda De Pascale: 'Dismissione Policlinico fake news? Io non dico bugie, ce lo ha detto il Dg Baldino'

Policlinico svuotato, De Pascale lo smentisce, ma Mezzetti finge gli abbia dato ragione

Policlinico svuotato, De Pascale lo smentisce, ma Mezzetti finge gli abbia dato ragione

Modena, Cgil in lutto: è morto a 57 anni Simone Foresti

Modena, Cgil in lutto: è morto a 57 anni Simone Foresti

'Modena, degrado in zona Tempio: il problema si allarga a macchia d'olio'

'Modena, degrado in zona Tempio: il problema si allarga a macchia d'olio'

Modena: dopo la smentita di De Pascale e il no del Pd, Mezzetti cancelli tutto. E' ancora in tempo

Modena: dopo la smentita di De Pascale e il no del Pd, Mezzetti cancelli tutto. E' ancora in tempo

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Articoli più Letti Sanità Modena, l'idea del Dg Altini? Chiudere il Ps del Policlinico e spostare tutto a Baggiovara

Sanità Modena, l'idea del Dg Altini? Chiudere il Ps del Policlinico e spostare tutto a Baggiovara

Modena, il prof Di Benedetto mostra il re nudo: il 'modello CL' di Altini stravolge l'ex eccellenza emiliana

Modena, il prof Di Benedetto mostra il re nudo: il 'modello CL' di Altini stravolge l'ex eccellenza emiliana

Sicurezza a Modena, gli sforzi del sindaco Mezzetti si infrangono sul muro dell'assessore-fantasma Camporota

Sicurezza a Modena, gli sforzi del sindaco Mezzetti si infrangono sul muro dell'assessore-fantasma Camporota

Modena, addio Policlinico? A Baggiovara un grande piano edilizio e il Pronto soccorso di via Campi chiuso o ridotto a Cau

Modena, addio Policlinico? A Baggiovara un grande piano edilizio e il Pronto soccorso di via Campi chiuso o ridotto a Cau

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli Recenti Policlinico svuotato, i giuramenti vuoti di Bonaccini: ecco perchè oggi i modenesi non credono alle promesse

Policlinico svuotato, i giuramenti vuoti di Bonaccini: ecco perchè oggi i modenesi non credono alle promesse

Policlinico Modena, Mezzetti lo ha detto chiaro: negli spazi svuotati si vogliono fare alloggi

Policlinico Modena, Mezzetti lo ha detto chiaro: negli spazi svuotati si vogliono fare alloggi

Policlinico a rischio, cara consigliera Ferrari invece di fare la punta ai titoli ci dica cosa pensa della chiusura dei reparti

Policlinico a rischio, cara consigliera Ferrari invece di fare la punta ai titoli ci dica cosa pensa della chiusura dei reparti

Il caso Policlinico, Massimo Mezzetti e il sistema Modena: la storia che si ripete

Il caso Policlinico, Massimo Mezzetti e il sistema Modena: la storia che si ripete