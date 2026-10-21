Inceneritore acceso ancora per decenni: Mezzetti e Muzzarelli divisi, ma uniti nel non mantenere le promesse

Promesse vuote, come quelle di Stefano Bonaccini sulla riapertura dei Punti nascita. Promesse che insultano l'intelligenza e calpestano la fiducia dei cittadini nella amministrazione pubblica e - in fondo - nei fondamenti stessi della democrazia. Cittadini trattati come poveri creduloni, capaci ogni volta di abboccare a ogni fantasia.
'L'inceneritore continuerà a funzionare per decenni' - dice candidamente l'ad Hera. E allora le baruffe, i litigi, le lotte di potere tra i due ex sindaci, svaniscono nella nuvola di fumo di un impianto che deve bruciare ogni anno circa 240mila tonnellate di immondizia, pena essere alimentato a gas perchè non può essere spento a piacimento.
Muzzarelli come Mezzetti, divisi ma uniti nel raccontare favole: smentiti in una mattina d'autunno come nulla fosse.
Ma oggi è già un altro giorno. Avanti come nulla fosse, ci si può lanciare in nuove promesse, nuovi video rassicuranti, nuovi post social. Ah no... Una promessa è già fresca fresca, si può puntare su quella per un po': il Policlinico di Modena non chiuderà mai!
Giuseppe Leonelli