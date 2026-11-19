Al di là del nome dell'artista in concerto la novità della festa di capodanno 2026 era già stata data, ovvero il luogo: non più piazza Grande o Roma, ma il parco Novi Sad che se a causa del parcheggio interrato non potrà più ospitare grandi eventi, come dichiarato questa mattina dal sindaco, potrà continuare ad ospitare feste e manifestazioni sportive con affluenza e soprattutto strutture meno impattanti e meno pesanti. Come quella necessaria a dare vita alla festa pubblica e gratuita organizzata dal Comune di Modena per 31 dicembre.

Un programma reso noto questa mattina nel corso di una conferenza stampa organizzata in Comune alla presenza del sindaco Massimo Mezzetti, l'assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi, Silvana Borsari, consigliera di amministrazione della Fondazione di Modena, Marcella Pelati per Studio's e Leonello Viale per Radio Bruno.e che vede come protagonista il cantautore Daniele Silvestri con il suo concerto.

'Il Novi Sad, porta di accesso al centro storico e luogo valorizzato da molteplici iniziative, si veste così a festa con una proposta di comunità dal forte valore simbolico, a ingresso libero e gratuito. Nel parco, non a caso, si trovano anche alcune delle principali attrazioni natalizie: la pista di pattinaggio che quest'anno è al coperto e il suggestivo video mapping che illuminerà la facciata del Foro Boario durante il periodo delle feste a partire da venerdì 20 novembre' - ha affermato il sindaco.

'La scelta del parco Novi Sad per la festa di Capodanno assume un valore particolarmente importante – sottolinea Mezzetti insieme all'assessore Andrea Bortolamasi – e dimostra che la nostra attenzione su questa parte di città è continua, sempre volta ad investire per portarvi attività che possano invertire la tendenza ad un uso improprio dell'area. Vogliamo offrire alla città una bella e serena serata grazie a un grande artista molto amato da diverse generazioni e alla radio che più si identifica con questa terra. Ringraziamo la Fondazione di Modena per il sostegno alla serata e vi aspettiamo tutti al parco Novi Sad'.

Il programma

Daniele Silvestri salirà sul palco intorno alle 23.15 per un concerto che ripercorrerà i passaggi più importanti della sua splendida carriera trentennale con dieci album all'attivo e, in sua compagnia, Modena festeggerà lo scoccare della mezzanotte e il passaggio al 2027 per poi cedere il testimone a Radio Bruno che quest'anno ha festeggiato cinquant'anni di emissione, essendo nata nel 1976.

Silvestri suonerà con una formazione composta da Piero Monterisi alla batteria, Gianluca Misiti alle tastiere, Jose Ramon Caraballo alle percussioni e alla tromba, Gabriele Lazzarotti al basso, Daniele 'Il Mafio' Tortora, Marco Santoro al fagotto, tromba e cori, Duilio Galioto alle tastiere e cori e Daniele Fiaschi alle chitarre.

L'organizzazione della serata è a cura di Studio's, storica realtà modenese attiva nella realizzazione di concerti, spettacoli e rassegne. Il grande palco sarà allestito alle spalle del Foro Boario dove si potrà vedere il suggestivo video mapping delle feste. Il pubblico potrà partecipare in piedi nell'area del parco e anche seduto sulle tribune. L'area sarà transennata, con specifici punti di accesso e di uscita per garantire un ordinato afflusso e deflusso del pubblico.