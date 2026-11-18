Il voto sul disegno di legge contro l'antisemitismo apre una profonda frattura nel Partito Democratico. La mattina del 18 novembre 2026, lo storico esponente Emanuele Fiano ha annunciato in lacrime, in diretta su Telelombardia, la sua uscita irrevocabile dal partito. "Il no del Pd a una legge contro l'odio antiebraico rappresenta un limite invalicabile", ha spiegato l'ex deputato, ammettendo i limiti del testo ma giudicando inaccettabile il voto contrario.

Il voto alla Camera e lo strappo dei riformisti

La crisi nasce dal voto definitivo di Montecitorio del 17 novembre 2026. Il provvedimento, che recepisce la definizione di antisemitismo dell'IHRA, è diventato legge con 147 sì, 93 no e 5 astenuti, sostenuto dal centrodestra insieme a Italia Viva e Più Europa. La maggioranza del gruppo Pd ha votato contro accanto a M5S e Avs, dopo la bocciatura di tutti gli emendamenti delle opposizioni e il fallimento di un tentativo di mediazione tra Elly Schlein e Giorgia Meloni. Cinque deputati riformisti dem — Lorenzo Guerini, Piero Fassino, Lia Quartapelle, Virginio Merola e Nicola Carè — hanno però rotto la linea del partito scegliendo l'astensione.

La telefonata di Elly Schlein

Alla vigilia del voto, la segretaria Elly Schlein aveva chiamato personalmente Fiano per convincerlo a non lasciare il partito. Nonostante un confronto definito dallo stesso ex parlamentare 'affettuoso', la decisione non è cambiata, segnando uno degli strappi politici più dolorosi per i democratici.