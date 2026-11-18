"Dall'incontro del 15 novembre presso la polisportiva di Castelfranco condotto dal trio Gargano Mezzetti e Fabi, abbiamo guadagnato perle di saggezza. Il sindaco Gargano ci regala un momento poetico: "immaginiamo tutti di essere in moto sulla nostra auto, dobbiamo guardare avanti dal parabrezza, buttando un occhio allo specchietto retrovisore". Frase d'effetto, che lascia tutti ammutoliti, pensandoci bene dobbiamo dire, che su quell'auto ci muoviamo verso un futuro incerto e fantasioso". Così, in una nota la Lega di Castelfranco Emilia sull'incontro di domenica scorsa.

"È stato ripetuto più volte che Modena sarà un "teatro di un laboratorio" dove si sperimenta il futuro della sanità. Noi cittadini, non ci sentiamo fortunati a far parte di una sperimentazione, di cui non si ha alcuna certezza dei risultati. Arriva poi dal sindaco Mezzetti, una frase surreale, difficile da dimenticare " la vera ciccia è in città.." Il Policlinico è la ciccia, da spolpare. Vale la pena spolpare il nostro tesoretto senza alcuna garanzia? E dopo queste frasi, quasi comiche, pronunciate con aria solenne e pure applaudite dai presenti, rimaniamo ancora più sbigottiti di fronte al silenzio complice dei sindaci presenti in sala".

"Come si fa ad applaudire allo smantellamento di un ospedale, che fino a ieri era definito una vera eccellenza? Lunedì 16 novembre, per fortuna si accende una piccola luce: il sindaco Pasini convoca un consiglio aperto alla cittadinanza, in presenza dei consiglieri regionali delle varie rappresentanze politiche. Da Vignola, parte un confronto serio, da qui arriva la condanna al metodo Mezzetti - chiude la Lega -. Non é accettabile prevaricare le tappe fondamentali della discussione democratica, soprattutto nel caso di un argomento così impattante sul futuro dei cittadini. Devono esserci confronti a tutti i livelli: nei consigli comunali, in presenza di amministratori e cittadini, nell'ambito dei professionisti. Non bastano eventi organizzati dal Pd preso la polisportiva, dove tutto finisce a vino e tarallucci. Occorre essere seri e seguire la via tracciata dal sindaco di Vignola".