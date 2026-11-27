Giornata inusuale per la Polizia locale di Modena, che nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 novembre, è stata impegnata in un'operazione di recupero di uno struzzo fuggito da un allevamento di Casinalbo, nel comune di Formigine.

L'animale, che da qualche giorno si aggirava per le campagne, è stato individuato nei pressi dell'ospedale di Baggiovara, dove una pattuglia è riuscita a immobilizzarlo grazie all'impiego del BolaWrap, un particolare dispositivo di contenimento a distanza, ideato per immobilizzare una persona senza causare dolore o lesioni fisiche e ispirato alle tradizionali bolas sudamericane.

Una volta catturato, lo struzzo è stato riconsegnato al legittimo proprietario.