Ieri i carabinieri di Castelfranco Emilia hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 32 anni, accusato di furto, tentato e consumato, aggravato continuato.
I reati contestati sono 6 diversi episodi di furto con violenza sulle cose, di cui uno tentato, commessi nella notte tra il 2 e il 3 maggio scorso in esercizi commerciali in corso Martiri di Castelfranco Emilia.
Le fonti di prova sono state acquisite attraverso i filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti nella zona di interesse.