Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Douvikas trascina il Como con una doppietta, il Sassuolo va al tappeto

Douvikas trascina il Como con una doppietta, il Sassuolo va al tappeto

In virtù di questo risultato il Como sale a 17 punti in classifica, mentre il Sassuolo resta fermo a quota 8

2 minuti di lettura

Il Como non si ferma e prosegue la sua marcia anche in campionato. I ragazzi di Cesc Fabregas stendono 2-0 il Sassuolo nel match del Sinigaglia: decide una doppietta di Anastasios Douvikas.

I padroni di casa, che lasciano Nico Paz a riposo dopo le fatiche di Champions, partono subito forte andando a segno dopo 7′ con Da Cunha, ma il suo gol viene annullato per fuorigioco. Dieci minuti più tardi Douvikas lascia partire una potente ed insidiosa conclusione, ma Turati non si fa sorprendere. Al 29′ anche gli emiliani provano a farsi vedere nell’area di rigore avversaria e lamentano un tocco di mano di Kaiki, che però non viene ravvisato dal Var. In un primo tempo non elettrizzante, anche il Sassuolo si vede annullare un gran gol di Bakola al 43′ per una precedente posizione irregolare di Bowie.

Le due squadre, dunque, vanno a riposo sul parziale di 0-0. In apertura di ripresa il Como, anche grazie ai cambi effettuati da Cesc Fabregas, alza il ritmo di gioco e al 49′ passa in vantaggio con il solito Douvikas: bella giocata di Caqueret, che dalla sinistra mette in mezzo per il greco, il quale deve solo spingere la sfera in fondo al sacco.

Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
Neanche il tempo di metabolizzare la rete subita per il Sassuolo, che i biancoblù trovano il raddoppio al 60′ ancora una volta con Douvikas.

Il greco, dopo un’azione simile a quella che ha portato all’1-0, sfrutta l’assist di Kaiki per realizzare la deviazione che vale la doppietta personale e il quinto gol in questa Serie A. Gli uomini di Alberto Aquilani tentano una timida reazione, ma non riescono a sfondare il solido muro eretto dalla retroguardia avversaria. La formazione lariana, dunque, si limita ad amministrare il doppio vantaggio fino al triplice fischio di Di Marco, che sancisce la terza vittoria consecutiva tra campionato e Champions League; per i neroverdi si tratta della seconda sconfitta di fila dopo quella di Frosinone.

In virtù di questo risultato il Como sale a 17 punti in classifica, mentre il Sassuolo resta fermo a quota 8. Martedì sera i lombardi torneranno in campo all’Olimpico Grande Torino contro i granata; lo stesso giorno gli emiliani ospiteranno la Lazio al Mapei Stadium.

IL TABELLINO

COMO (4-2-3-1): Butez 6; Couto 6 (22’st Smolcic 6), Kambwala 6 (1’st Ramon 6), Kempf 6.5, Kaiki 6.5; Perrone 6.5, Ricci 6 (1’st Milla 6.5); Caqueret 6.5, Da Cunha 6, Baturina 5.5 (1’st Addai 6); Douvikas 7.5 (44’st Lahdo sv).

In panchina: Dossena, Goldaniga, Nico Paz, Robert Sanchez, Valle, Vigorito. Allenatore: Fabregas 6.5.

SASSUOLO (4-3-3): Turati 6; Van der Brempt 5.5, Caleta-Car 5.5, Candé 5.5, Obrador 5 (17’st Doig 6); Adzic 5.5 (41’st S.Esposito sv), Matic 6 (16’st Lipani 6), Bakola 6; Berardi 5 (29’st Volpato 5.5), Bowie 5, Dominguez 5 (17’st Lauriente 5.5). In panchina: Cinquegrano, Ghion, Muric, Odenthal, Pierini, Satalino, Skjellerup, Sulemana, Thorstvedt, Walukiewicz. Allenatore: Aquilani 5.5.

ARBITRO: Di Marco di Ciampino 5.5.

RETI: 4’st e 15’st Douvikas.

NOTE: Giornata serena, terreno di gioco in buone condizioni.

Ammoniti: Berardi, Couto, Van der Brempt, Milla.

Angoli: 6-4.

Recupero: 1′, 4′.

Foto Sassuolo Calcio

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Sinergas
Spazio ADV dedicata a Roadhouse

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Sassuolo, camper da spaccio nei pressi del parco Albero d’Oro: uomo arrestato e donna denunciata

Sassuolo, camper da spaccio nei pressi del parco Albero d’Oro: uomo arrestato e donna denunciata

Furto nella notte ai danni di un ristorante a Sassuolo: denunciati due uomini

Furto nella notte ai danni di un ristorante a Sassuolo: denunciati due uomini

Formigine, falsificazione di targhe automobilistiche e possesso di strumenti da scasso: tre denunciati

Formigine, falsificazione di targhe automobilistiche e possesso di strumenti da scasso: tre denunciati

Sassuolo, rapinano passante di una bicicletta elettrica: un arresto

Sassuolo, rapinano passante di una bicicletta elettrica: un arresto

Il Frosinone ne fa quattro, Sassuolo al tappeto

Il Frosinone ne fa quattro, Sassuolo al tappeto

Il dottor Grisanti saluta l’Urologia di Sassuolo

Il dottor Grisanti saluta l’Urologia di Sassuolo

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Spazio ADV dedicata a Sinergas
Articoli più Letti Belotti segna il 3-2 all'ultimo minuto e ribalta tutto: contro il Verona vittoria leggendaria

Belotti segna il 3-2 all'ultimo minuto e ribalta tutto: contro il Verona vittoria leggendaria

Formula 1, Verstappen in pole a Sepang davanti a Hamilton

Formula 1, Verstappen in pole a Sepang davanti a Hamilton

Equitazione, la bastigliese Sophie Stefani è la nuova campionessa italiana categoria 120

Equitazione, la bastigliese Sophie Stefani è la nuova campionessa italiana categoria 120

F1, a Baku vince Russell davanti a Verstappen e Hadjar. 4° Leclerc, poi Antonelli ed Hamilton

F1, a Baku vince Russell davanti a Verstappen e Hadjar. 4° Leclerc, poi Antonelli ed Hamilton

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Il Carpi sbanca Seregno: Figoli firma la rimonta, Alcione battuto 2-1

Il Carpi sbanca Seregno: Figoli firma la rimonta, Alcione battuto 2-1

Il Modena strapazza il Cesena: con un Belotti così si può sognare in grande

Il Modena strapazza il Cesena: con un Belotti così si può sognare in grande

E' il giorno del derby col Cesena: il Modena schiera Belotti titolare

E' il giorno del derby col Cesena: il Modena schiera Belotti titolare

Volley: Trento troppo forte, Modena perde la prima in casa

Volley: Trento troppo forte, Modena perde la prima in casa