Il dottor Grisanti saluta l’Urologia di Sassuolo

Una vita passata tra le sale operatorie e i reparti, dando sempre attenzione ai pazienti con una parola autorevole e un sorriso di incoraggiamento. Per il dottor Riccardo Grisanti, primario dell’Urologia dell’Ospedale di Sassuolo, non sarà semplice appendere il suo camice bianco.
Professionista conosciuto e stimato, dal 2015 ha guidato il reparto urologico sassolese, subentrando al collega Riccardo Olmi. Da questa settimana, Grisanti saluta pazienti e colleghi, andando in pensione. Una scelta che arriva dopo un biennio difficile, segnato da una improvvisa malattia, come racconta lui stesso: “Ad aprile 2024 mi sono ammalato. Ho avuto un ictus che mi ha causato difficoltà del linguaggio, per cui la mia vita è cambiata. Ma grazie alle cure tempestive, alla riabilitazione e alla presenza e sostegno della mia grande famiglia, sono riuscito a recuperare una certa autonomia, soprattutto a livello motorio”.
Insieme ai colleghi, una foto di rito per immortalare un momento significativo, carico di emozioni. 'Voglio ringraziare colleghi e collaboratori, il personale infermieristico e amministrativo e l’ospedale tutto, perché mi ha dato la possibilità di formarmi, crescere e diventare quello che sono' dice Grisanti. 'Questi undici anni da primario, sono stati caratterizzati da tanto lavoro, impegno, soddisfazioni.
Negli anni, ha curato e promosso sul territorio le ‘Giornate Urologiche Sassolesi’, importante appuntamento formativo per i medici a livello provinciale. 'Siamo grati al dottor Grisanti – sottolinea il Direttore Generale, Stefano Reggiani – per essere stato una figura di riferimento del nostro ospedale. Un professionista e un uomo di grande cultura, che ha contribuito alla crescita dell’Urologia e del Centro del Pavimento Pelvico, realtà uniche a servizio del benessere dei cittadini. Gli auguriamo di proseguire in salute il suo percorso umano, con la promessa di raccogliere la sua ‘eredità’ professionale'.