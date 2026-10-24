Il Modena strapazza il Cesena: con un Belotti così si può sognare in grande

Il tabellino

Una vittoria netta, una prestazione convincente e un protagonista su tutti: Andrea Belotti. Il Modena supera il Cesena per 3-0 al Braglia e si aggiudica il derby con una prova di forza, mettendo in evidenza la qualità del proprio reparto offensivo. A illuminare il pomeriggio gialloblù è soprattutto la doppietta del “Gallo”, decisivo con due reti nel giro di tredici minuti.La partita prende subito una piega favorevole ai Gialli. Al 5’ il Cesena resta in dieci uomini per l’espulsione diretta di Antonio Fiori, sanzionato dopo un intervento su Folino. Una svolta che condiziona inevitabilmente la gara e offre al Modena l’opportunità di prendere in mano il controllo del gioco.I canarini sfruttano la superiorità numerica e al 19’ trovano il vantaggio proprio con Belotti. L’attaccante è bravo ad approfittare di un’incertezza del portiere bianconero Siano e a concretizzare l’occasione che porta avanti la squadra di Daniele Galloppa. Il Modena insiste, mantiene alta la pressione e continua a mettere in difficoltà la retroguardia romagnola.Al 32’ arriva il raddoppio, ancora firmato dal numero 11. Questa volta è Daniel Tonoli a confezionare l’assist, permettendo a Belotti di trovare la seconda rete personale.Una doppietta che conferma il peso dell’attaccante nell’economia della squadra e indirizza con decisione il derby.Il Cesena fatica a reagire, mentre il Modena continua a spingere. Tre minuti più tardi arriva anche il tris, ma questa volta è una sfortunata deviazione della difesa romagnola a consegnare il gol al Modena. Al 35’, Gianluca Frabotta interviene maldestramente sul pallone e infila la propria porta, battendo Siano. Il risultato sale così sul 3-0 già nel primo tempo.La copertina è inevitabilmente tutta per Andrea Belotti. La doppietta rappresenta il momento più significativo della partita e premia la capacità del centravanti di farsi trovare pronto nei pressi della porta. Il “Gallo” si conferma il riferimento offensivo del Modena, capace di concretizzare le occasioni e di dare peso all’attacco gialloblù.Per Galloppa arriva una risposta importante dopo la sconfitta contro la Carrarese: la squadra ritrova efficacia sotto porta e offre ai propri tifosi una prestazione di carattere in una sfida particolarmente sentita.Modena-Cesena 3-0Reti: 18° Belotti, 32° Belotti, 35° Autogol FrabottaModena (3-4-2-1) Chichizola; Folino, Nador, Nieling (79° Bozhanaj); Tonoli (46° Imputato), Brugman, Bianco (56° Acquah), Azzi; Olzer, Ambrosino (66° Bacchin); Belotti (56° Montevago). A disposizione: Consiglio, Adorni, Ronco, Odero, Zampano, Imputato, Acquah, Santoro, Bozhanaj, Bacchin, Caso, Montevago.All. Galloppa.Cesena (4-3-3) Siano; Ciofi, Ilić (46° Mangraviti), Gelli, Frabotta; Francesconi, Guidi (77° Dalla Vecchia), Bisoli (61° Bohinen); Fiori, Shpendi (61° Debenedetti), D’Andrea (46° Druiventak). A disposizione: Ferretti, Fontana, David, Magni, Mangraviti, Natta, Piacentini, Dalla Vecchia, Bohinen, Caprini, Debenedetti, Druiventak. All. Diamanti.Arbitro: Dario Madonia di Palermo (Assistenti Federico Fontani di Siena e Simone Biffi di Treviglio, quarto ufficiale Rosario Abisso di Palermo, Var e Avar Davide Ghersini di Genova e Ivano Pezzuto di Lecce).Ammoniti: IlicEspulsi: FioriNote: 12.096 spettatori (di cui 446 ospiti).