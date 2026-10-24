Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Policlinico svuotato, concentrare le attività ospedaliere più complesse a Baggiovara penalizza Castelfranco

Policlinico svuotato, concentrare le attività ospedaliere più complesse a Baggiovara penalizza Castelfranco

Boni (Lega): 'Castelfranco Emilia, Nonantola e San Cesario sul Panaro, non possono essere considerate territori di serie B'

2 minuti di lettura

'Cosa ne è stato del principio, secondo cui in caso di pericolo di vita, il paziente deve essere trasportato al presidio di soccorso più vicino? Il diritto alla salute è legato anche alla distanza dal pronto soccorso. Castelfranco Emilia, Nonantola e San Cesario sul Panaro non possono essere lasciate senza adeguate garanzie per l’emergenza-urgenza'. Così Lodovica Boni della Lega di Castelfranco Nonantola.

'In vista, del confronto sul tema, che avverrà in occasione del consiglio comunale di lunedì 26 ottobre a Modena, riteniamo necessario riportare al centro del dibattito un principio fondamentale: la sanità deve essere organizzata mettendo al primo posto la sicurezza dei cittadini, indipendentemente dal Comune in cui vivono. La prospettiva di una riorganizzazione, che concentri le attività ospedaliere più complesse a Baggiovara desta preoccupazione nei cittadini di Castelfranco Emilia, Nonantola e San Cesario sul Panaro. In caso di grave emergenza, raddoppiano i tempi di percorrenza. Il pronto soccorso del Policlinico di Modena rappresenta, perciò, un presidio importante per la città e per una parte significativa della provincia. Il suo ruolo futuro, le dotazioni di personale, i servizi disponibili e la capacità di affrontare le emergenze devono essere chiariti con precisione. La realizzazione di un nuovo polo ospedaliero a Baggiovara, può rappresentare un'opportunità, ma il potenziamento di una struttura, non deve avvenire a discapito dell'accessibilità alle cure. Castelfranco Emilia, Nonantola e San Cesario sul Panaro, non possono essere considerate territori di serie B, dove i cittadini si ritengono più sfortunati rispetto a quelli che vivono vicino a Baggiovara. La riorganizzazione sanitaria, deve guardare al futuro, ma senza dimenticare il presente'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Spazio ADV dedicata a Sinergas

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Policlinico svuotato, nel fuoco incrociato tra Muzzarelli e Mezzetti l'unica a non 'scottarsi' è la Maletti. Per ora

Policlinico svuotato, nel fuoco incrociato tra Muzzarelli e Mezzetti l'unica a non 'scottarsi' è la Maletti. Per ora

Sanità, Murelli (Lega): 'Policlinico di Modena, 550 milioni e troppe domande senza risposta'

Sanità, Murelli (Lega): 'Policlinico di Modena, 550 milioni e troppe domande senza risposta'

Modena, ispezionato stabile dismesso: sei persone sorprese a bivaccare

Modena, ispezionato stabile dismesso: sei persone sorprese a bivaccare

Io, diciottenne, ancora vivo la paura del 16 maggio e il gelo che sentii quando il sindaco mi scrisse 'sciacallo'

Io, diciottenne, ancora vivo la paura del 16 maggio e il gelo che sentii quando il sindaco mi scrisse 'sciacallo'

Modena, prostituzione di strada: 285.000 euro per il contrasto alla tratta, ma i conti sono da sistemare

Modena, prostituzione di strada: 285.000 euro per il contrasto alla tratta, ma i conti sono da sistemare

Modena, inaugurata la Sala del professionista in piazzale Boschetti

Modena, inaugurata la Sala del professionista in piazzale Boschetti

Spazio ADV dedicata a Sinergas
Articoli più Letti Modena, nuova stangata parcheggi: a pagamento anche a Porta Nord, addio sosta gratuita a raso

Modena, nuova stangata parcheggi: a pagamento anche a Porta Nord, addio sosta gratuita a raso

Modena, Parco Ferrari: per il chiosco dato in gestione alla cooperativa L’Angolo canone azzerato per sei anni

Modena, Parco Ferrari: per il chiosco dato in gestione alla cooperativa L’Angolo canone azzerato per sei anni

Sanità Modena, asse Altini-Mezzetti-De Pascale: addio Policlinico, Baggiovara duplicato

Sanità Modena, asse Altini-Mezzetti-De Pascale: addio Policlinico, Baggiovara duplicato

Modena, inseguimento e terrore in viale Italia: arrestato 21enne di origine tunisina: è ai domiciliari

Modena, inseguimento e terrore in viale Italia: arrestato 21enne di origine tunisina: è ai domiciliari

Articoli Recenti Modena, la Croce Rossa raccoglie indumenti maschili per senza fissa dimora

Modena, la Croce Rossa raccoglie indumenti maschili per senza fissa dimora

Case popolari, Forza Italia E-R: 'Eliminare vincolo del lavoro fa crollare un sistema con 2825 nuclei morosi'

Case popolari, Forza Italia E-R: 'Eliminare vincolo del lavoro fa crollare un sistema con 2825 nuclei morosi'

Modena, Ricco (Fi): 'Pd spaccato e disastro sistema ospedaliero, centrodestra si apra e costruisca alternativa'

Modena, Ricco (Fi): 'Pd spaccato e disastro sistema ospedaliero, centrodestra si apra e costruisca alternativa'

Demografia, si consolida il calo delle nascite a Modena, la popolazione aumenta con gli immigrati

Demografia, si consolida il calo delle nascite a Modena, la popolazione aumenta con gli immigrati