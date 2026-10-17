Belotti gol non basta: Modena sconfitto a Carrara

Il marmo di Carrara continua a essere troppo duro il canarino, che ci lascia il becco e soprattutto le penne; un Modena troppo sbadato e troppo brutto per essere veroesce sconfitto da Carrara (1-2), al termine di una prestazione opaca e molto sottotono; gialli ancora sotto di un gol a inizio partita, e la rimonta non sempre succede. Modena con poco ritmo, a tratti impalpabile, con poca intensità di gioco e che ha fatto troppo poco per provare almeno a pareggiare la partita, contro un avversario che ha giocato con grinta coprendo il campo e vincendo quasi tutti i duelli individuali: a nulla è servito il terzo gol consecutivo del Gallo nel finale; gialli solo rimandati al primo esame di maturità.Galloppa conferma le scelte delle ultime partite: davanti a Chichizola, linea composta da Tonoli, Nador, Nieling e Zampano; a centrocampo solito trio Santoro, Brugman, e Bianco, mentre davanti conferme per Caso e Ambrosino con la novità Azzi che va a occupare la posizione di Olzer che gli lascia il posto.Pronti via, neanche il tempo di cominciare a giocare che dopo 50 secondi la Carrarese è già in vantaggio con il classico gol dell’ex: cross da destra di Parlanti, arriva Abiuso che in acrobazia brucia Nador e di testa infila la palla sul primo palo all’incrocio alla sinistra di Chichizola.Il Modena prova a riorganizzarsi ma al 18’un errore in disimpegno di Bianco regala palla e campo alla Carrarese, ma Chichizola neutralizza la conclusione di Rubino. I gialli soffrono il campo, il palleggio non è particolarmente fluido, i due centrali Nador e Nieling faticano ad uscire con la palla, e i gialli non riescono a giocare con ritmo, intensità e continuità. Nador soffre Abiuso e fatica a contenerlo, ricorrendo sempre al fallo; i gialli conservano il predominio ma senza costruire occasioni da gol vere e proprie; addirittura al 42’Carrarese vicina al raddoppio con Rubino che supera Chichizola, uscito sulla trequarti, poi cade a terra e non riesce a concludere. Il primo tempo di un Modena completamente anonimo scivola via senza sussulti.Nella ripresa al 53’ raddoppio della Carrarese: errore di Nador che cincischia con la palla in area di rigore, subisce il pressing di Abiuso che gliela ruba, palla a Rubino che mette a sedere tutta la difesa, si presenta a tu per tu con Chichizola e lo trafigge da pochi passi.Al 56’Galloppa muove la panchina: dentro Belotti, Olzer e Folino, per Brugman, Zampano e Nador, sempre indifficoltà con Abiuso per tutto il primo tempo e forse sostituito con ritardo. Azzi a sinistra al posto di Zampano, Olzer, Ambrosino e Caso in tre quarti a sostegno di Belotti, con Santoro e Bianco centrali. Il Modena non riesce a cambiare passo e ritmo di gioco, e a rendersi pericoloso; al 67’ riflesso di Chichizola che respinge su Martini, che gli si presenta davanti da solo. Al 75’ da corner di Olzer da destra, Belotti ci mette la testa sul secondo palo, e con il suo terzo gol consecutivorimette in partita il Modena; al 84’ Montevago per un impalpabile Azzi; al 87’ rosso a Pagliuca; l’arbitroconcede 6’ di recupero ma il forcing finale dei gialli non produce l’ennesima rimonta.Modena oggi irriconoscibile rispetto a quello spumeggiante delle partite precedenti, ma la giornata storta capita anche ai campioni; la rete iniziale di Abiuso ha poi indirizzato tatticamente la partita, e i gialli non sono più stati in grado di raddrizzarla. Servirà resettare subito, perché il Modena è attesto di nuovo in campo sabato prossimo 24 ottobre al Braglia alle ore 15.00 contro il Cesena.Foto Modena FcCarrarese - Modena 2-1Reti: 1° Abiuso, 52° Rubino, 76° BelottiCarrarese (3-5-2) Pizzignacco; Ruggeri, Oliana, Reale; Belloni (81° Guercio), Parlanti (81° Topalovic), Braunoder, Schiavi, Rouhi; Rubino (60° Martini), Abiuso (70° Marconi).A disposizione: Garofani, Macchioni, Khafi, Cisse, Topalovic, Martini, Romani, Pinelli, Cudrig, Guercio, Marconi, Finotti. All. Pagliuca.Modena (4-3-2-1) Chichizola; Tonoli, Nador (56° Folino), Nieling, Zampano (56° Olzer); Santoro, Brugman (56° Belotti), Bianco; Caso, Azzi (84° Montevago); Ambrosino. A disposizione: Consiglio, Laidani, Odero, Folino, Ronco, Imputato, Acquah, Bacchin, Olzer, Montevago, Belotti. All. Galloppa.Arbitro: Federico La Penna di Roma (Assistenti Andrea Bianchini di Perugia e Marco Colaianni di Bari, quarto ufficiale Livio Marinelli di Tivoli, Var e Avar Niccolò Baroni di Firenze e Aleandro Di Paolo di Avezzano).Ammoniti: Ruggeri, Rouhi, Abiuso, Caso, Santoro, MarconiEspulsi: Loureiro (vice allenatore Carrarese), Pagliuca (mister Carrarese)Note: Spettatori 4.254