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Il Carpi sbanca Seregno: Figoli firma la rimonta, Alcione battuto 2-1

Il Carpi sbanca Seregno: Figoli firma la rimonta, Alcione battuto 2-1

I biancorossi conquistano tre punti pesanti in trasferta: dopo il vantaggio milanese di Rolfini, sale in cattedra Figoli, autore della doppietta decisiva

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Il Carpi torna dalla trasferta contro l’Alcione Milano con una vittoria preziosa, imponendosi per 2-1 allo stadio Ferruccio di Seregno nella sfida valida per l’undicesima giornata del Girone A di Serie C. A decidere l’incontro è Matteo Figoli, protagonista con una doppietta che permette alla formazione biancorossa di ribaltare il risultato e portare a casa tre punti importanti per il proprio cammino in campionato.

La partita si apre con il vantaggio dei padroni di casa, che trovano la rete con Alex Rolfini al 23’. Per il Carpi la gara si mette dunque in salita, ma la squadra emiliana riesce a reagire e a rimettere in equilibrio il confronto prima dell’intervallo. A firmare l’1-1 è Figoli, a segno al 40’, gol che restituisce fiducia ai biancorossi e riapre completamente la partita.

Nella ripresa il Carpi completa il sorpasso. Ancora Figoli trova la via della rete al 76’, siglando la propria doppietta personale e il definitivo 2-1.

Il successo assume un valore importante per il Carpi, chiamato a raccogliere punti per migliorare la propria posizione in classifica.

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La vittoria contro l’Alcione rappresenta un risultato incoraggiante anche per il morale del gruppo, capace di reagire dopo il gol subito e di trovare le risorse per ribaltare l’incontro.


TABELLINO 

Alcione Milano vs AC Carpi 1-2 (1-2)

Reti: 23′ Rolfini (A), 40′ Figoli (C), 76′ Figoli (C)

Alcione Milano (4-3-1-2): Raffaelli; Chierichetti, Pirola, Miculi, Trapani; Lopes (dal 79′ Muroni), Lanzi (dall’86’ Zini), Rebaudo (dal 79′ Puzzoli); Pitou (dal 79′ Braida); Morselli, Rolfini. A disposizione: Nava, Bertolotti, Ciappellano, Sadotti, Baldacchino, Galli, Gallazzi, Lione, Andreassi, Mocchi, Marconi. All. Cusatis

AC Carpi (3-4-2-1): Scacchetti; Zagnoni, Lombardi, Desole; Casarini, Figoli, Astrologo, Cecotti; Vitale (dal 61′ Sall), Puletto (dall’80’ Bagatti); Montipò (dal 90’+1 Carcani) . A disposizione: Gasperini, Zanasi, Viti, Maggio, Nesi, Vaglica, Forapani. All. Cassani

Arbitro: Sig. Bortolussi sez. Nichelino/ Assistenti: Mallimaci – Recupero/ 4° Ufficiale Sig. Restaldo (Ivrea)/ Operatore FVS Sig. Martone (Monza)

Ammoniti: Vitale (C)

Espulsi: /

Recupero: 0′ p.t.; 3’ s.t.

Foto Carpi Calcio

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