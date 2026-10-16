Carpi, al Forno De Caroli il premio Alberini dell'Accademia della cucina per la Stria bassa carpigiana

La delegazione di Carpi-Correggio dell'Accademia Italiana della Cucina ha assegnato a Giulio De Caroli, titolare del Forno De Caroli, di corso Fanti a Carpi, l'annuale premio 'Massimo Alberini'. La consegna del prestigioso riconoscimento, che l'Accademia ha istituito nel 2014 e che viene assegnato a esercizi commerciali, botteghe artigianali e attività storiche che offrono alimenti di produzione propria di eccellente qualità, nel rispetto della tradizione locale, ha avuto luogo durante una serata conviviale svoltasi al ristorante L'Incontro. Il Forno De Caroli, che vanta una più che cinquantennale attività produttiva, è stato premiato in particolare per la sua 'stria bassa carpigiana', che in passato ha ottenuto più riconoscimenti e che recentemente è anche entrata a far parte dei prodotti riconosciuti a denominazione comunale d'origine (De.C.O.).

Nella foto il Delegato di Carpi-Correggio, Pier Paolo Veroni, consegna l'attestato del premio a Giulio De Caroli e signora