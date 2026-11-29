La promessa della Regione Emilia-Romagna del presidente Michele De Pascale è stata chiara: circa 500 milioni di euro per la sanità modenese. O meglio, 500 milioni per la riorganizzazione del Policlinico e dell'ospedale di Baggiovara e la rete modenese (finanche ospedale di Carpi compreso), una finalità ben più larga e ben diversa da quella pensata dal sindaco di Modena Massimo Mezzetti, secondo il quale il mezzo miliardo sarebbe solo per il nuovo polo di Baggiovara e aggiuntivo rispetto i 320 milioni necessari per le opere di manutenzione del Policlinico.

Ma restando sulla cifra di 500-550 milioni, la promessa di De Pascale appare tutt'altro che solida.

La cifra roboante riporta infatti l'attenzione a un altro investimento atteso da anni nel territorio regionale e in particolare dalla Bassa Modenese: l'autostrada Cispadana. Per quest'opera eternamente promessa, infatti, nel 2019 la Regione di Stefano Bonaccini aveva dichiarato un impegno economico complessivo di 279,7 milioni di euro. Oggi, alla luce dell'aumento dei costi e delle difficoltà nel definire il piano finanziario, è legittimo chiedersi quale sia l'effettiva situazione di quelle risorse.

Per essere precisi Bonaccini sette anni fa aveva confermato un contributo di 179,7 milioni di euro per la realizzazione dell'autostrada dichiarando che questa somma era già prevista a bilancio. Successivamente venne annunciata un'ulteriore disponibilità regionale di 100 milioni di euro, portando così l'impegno complessivo dichiarato a 279,7 milioni. Nel resoconto ufficiale dell'Assemblea legislativa del 9 luglio 2019, l'allora assessore regionale ai Trasporti Raffaele Donini affrontò proprio il tema dell'impegno aggiuntivo. Anche la documentazione di Autobrennero degli anni successivi richiamò la necessità di formalizzare tale contributo attraverso un apposito addendum alla convenzione.

Nel frattempo, il costo della Cispadana è cresciuto considerevolmente. La stima originaria, superiore a 1,3 miliardi di euro, è arrivata a circa 2 miliardi secondo l'aggiornamento dell'Osservatorio territoriale infrastrutture Nord del febbraio 2026. Anche il contributo statale, fino a un massimo di 200 milioni di euro previsto dalla normativa nazionale, è subordinato alla verifica della sostenibilità economico-finanziaria e della bancabilità del progetto. Ma al di là di quanto costi oggi la Cispadana, qual è il destino degli impegni finanziari assunti dalla Regione? Dei 179,7 milioni inizialmente previsti a bilancio, quanti sono stati effettivamente impegnati, liquidati e trasferiti? E soprattutto, che fine hanno fatto i successivi 100 milioni annunciati nel 2019? Sono stati formalizzati, sono ancora disponibili oppure sono rimasti subordinati alla definizione del piano economico-finanziario?

Basti pensare che a febbraio 2026, in base ai dati dell'Osservatorio OTI Nord, a fronte di un costo stimato in circa 2 miliardi di euro, la scheda dell'infrastruttura indica zero finanziamenti disponibili e segnala l'assenza di un piano economico-finanziario aggiornato e sostenibile.

Sono domande tutt'altro che banali, se si pensa che la Regione si permette di annunciare oggi nuovi investimenti per la sanità modenese. Come è possibile credere in un faronico investimento non citato in alcun documento - come la risposta dei Dg Ausl e Aou Mattia Altini e Luca Baldino a un accesso atti ha dimostrato - quando le promesse passate sono divenute parole al vento?

Perchè i modenesi dovrebbero credere oggi alla Regione, se ieri non ha mantenuto nulla? Esattamente - per restare alla Sanità - come quando Bonaccini promise di riaprire il punto nascite di Pavullo e finì non solo per tenerlo chiuso, ma per chiudere anche quello di Mirandola. Senza calcolare lo schiaffo ai cittadini della Bassa. Loro da decenni aspettano la Cispadana e ora sentono la Regione promettere altri milioni su milioni per un ospedale bis a Modena, promesse in vista del sol dell'avvenire, ovviamente per giustificare tagli immediati e trasferimenti subitanei per un altro ospedale, il Policlinico. Roba da non crederci appunto.

Giuseppe Leonelli