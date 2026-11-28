Furto nella notte alla caserma dei Vigili del Fuoco di Carpi. Dall'autopompa sono stati sottratti un divaricatore e un pistone a batteria, oltre a un set di batterie: attrezzature per un valore stimato tra i 15 e i 20mila euro.

Attorno all’una di notte la squadra era uscita per un semplice intervento di apertura porta. Rientrati in caserma, i vigili sono stati nuovamente chiamati a intervenire poco dopo le quattro del mattino, questa volta per un incidente stradale. Raggiunta l’autorimessa, hanno trovato aperte le serrandine dell’autopompa, senza apparenti segni di effrazione. Il materiale sottratto risulta da una prima ricognizione.

Le conseguenze del furto sono state immediate: impossibilitata a intervenire, la squadra di Carpi ha dovuto informare la sala operativa del Comando provinciale, che ha disposto l’invio di una squadra da Modena, con un inevitabile allungamento dei tempi di soccorso.

‘Rubare a chi ogni giorno rischia la propria vita per salvare quella degli altri è un gesto ignobile. Quanto accaduto alla caserma dei Vigili del Fuoco di Carpi è gravissimo. Sono state sottratte attrezzature che, durante un intervento di soccorso, possono fare la differenza tra la vita e la morte - afferma il sindaco di Carpi Riccardo Righi -. Fortunatamente, la strumentazione è già stata ripristinata, garantendo la piena operatività del servizio. Ho sentito personalmente il Comandante per esprimere la mia vicinanza a tutti i Vigili del Fuoco. Condanno con fermezza quanto accaduto e ho piena fiducia nel lavoro delle Forze dell’Ordine, affinché i responsabili vengano individuati al più presto e rispondano delle proprie azioni’.