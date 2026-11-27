Domenica 6 dicembre a Castelnuovo Rangone torna la festa del Superzampone, l’atteso appuntamento che rende omaggio a una delle eccellenze dell’enogastronomia locale, organizzato dal Comune di Castelnuovo Rangone, con il contributo della Regione Emilia-Romagna.

L’edizione numero 37 della manifestazione dedicata al re degli insaccati, che ogni anno richiama sotto al Torrione migliaia di visitatori, quest’anno presenta un prologo di tre giorni, tra eventi culturali, mostre, musica e intrattenimento.

Il programma prende il via giovedì 3 dicembre dall'Auditorium Bavieri con la proiezione alle 21 del docufilm "InComune: Castelnuovo Rangone".

Dal venerdì, il centro storico si anima con mostre e dj set: in Piazza Bertoni inaugura "Il Signor Porco, tra salumi e arte", esposizione di centinaia di oggetti da collezione ispirati al maiale, tra tele, ceramiche, statuine e oggetti funzionali, provenienti dalle collezioni di Antonio Mascello e Renzo Battaglia, mentre in Sala del Torrione sarà visitabile la mostra di acquerelli "Natura oltre la forma" di Anna Bimbatti per Arteintorre.

Venerdì 4 e sabato 5 dicembre al Palazampone di piazza Cavazzuti Pro Loco e Gin Bota organizzano le serate del Superzampone, con bar, cucina e dj set.

Stefano Solignani, assessore alla cultura di Castelnuovo, sottolinea che «quest'anno la festa del SuperZampone si allunga partendo dal giovedì per concludersi alla domenica sera con tante novità come la proiezione in anteprima del documentario su Castelnuovo Rangone e il museo temporaneo del maiale con oltre 400 pezzi esposti. Una bella occasione per stare insieme prima delle festività natalizie. Il mio ringraziamento va a tutto il personale comunale, all'Ordine dei Maestri Salumieri e a tutti i volontari che rendono possibile questa magnifica festa».

Sabato 5 dicembre il parcheggio di via Zoello Barbieri ospita il 7° raduno dei camperisti, nel pomeriggio camminata di Movimento è Salute dalla statua del maialino alla chiesa di Santa Maria del Tiepido.

In Sala delle Mura alle 15.30 presentazione del libro “Cammina con il cuore leggero” con l’autrice Chiara Maggi intervistata da Marialessandra Lelli e alle 17.30 alla Biblioteca Luis Sepúlveda inaugura la mostra della fumettista libanese Lena Merhej.

In serata, come da tradizione, cena in oratorio a base di calza gatti, maltagliati con fagioli e altri cibi della tradizione popolare, in collaborazione con il circolo ACLI.

Domenica 6 dicembre il clou dell’evento è in Piazza Roma: alle 10 c’è l'anteprima del taglio del minizampone insieme alle bambine e ai bambini delle classi quarte delle scuole primarie Don Milani di Castelnuovo e Anna Frank di Montale, poi la manifestazione entra nel vivo con l'Ordine dei Maestri Salumieri Modenesi e Stefano Bortolamasi, sul palco insieme a Sonny Ve e dj Manuel.

A mezzogiorno il momento più atteso: il taglio e la distribuzione gratuita dello zampone con contorno, Lambrusco e Nocino, servito nella tensostruttura di piazza Cavazzuti e all'oratorio.

La vice sindaca Daniela Sirotti Mattioli sottolinea che «la Festa dello Zampone, in collaborazione con l'Ordine dei Maestri Salumieri, è un evento che coinvolge tutto il paese, tutte le attività commerciali, di ristorazione e le associazioni. Un'iniziativa di turismo enogastronomico sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, che valorizza un prodotto d'eccellenza come lo zampone IGP. Quest'anno iniziamo giovedì con la proiezione del docufilm dedicato a Castelnuovo, poi il 4 e il 5 Proloco e Gin Bota organizzano cena e musica nella tensostruttura di Piazza Cavazzuti. Il gran finale sarà domenica 6 dicembre con il il taglio del Superzampone, contornato da mercatini di Natale, mercato del gusto e di abbigliamento di Forte dei Marmi».

Completano la festa mercatini, street food, il pranzo al circolo Caos, l'esposizione di auto e moto d'epoca, il Mercato di Forte dei Marmi, la musica del corpo bandistico Giuseppe Verdi di Spilamberto, l’animazione del gruppo folkloristico Ballerini & Frustatori Città di Vignola e, nel pomeriggio, lo spettacolo di danza dell’associazione Paso de Fuego “Step Up Night.. By Day”.