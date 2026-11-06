Promozioni di Natale per il centro estetico, idee che non svalutano i trattamenti

Fra la metà di novembre e la vigilia, in un centro estetico cambia il tipo di richiesta che arriva al telefono o al banco. Accanto a chi prenota la pulizia del viso per sé compare chi domanda che cosa si possa regalare alla madre, a una collega o a un'amica, e spesso si tratta della cliente di sempre, che per qualche settimana si trova a comprare per altre persone. In questo periodo il centro vende regali oltre che trattamenti, e le offerte vanno pensate di conseguenza.

È anche il momento in cui la tentazione dello sconto si fa più forte, perché le vetrine dei negozi vicini si riempiono di percentuali e restare fermi può sembrare un errore. Le promozioni natalizie possono però portare in cabina clienti nuove senza abbassare il prezzo dei trattamenti, a patto che il valore si sposti sul contenuto del regalo e sul modo in cui viene presentato.

Perché lo sconto sul singolo trattamento lascia il segno

Lo sconto secco, il classico venti per cento sulla pulizia del viso o sul massaggio, ha il pregio della semplicità e un costo che si vede soltanto più tardi.

La cliente che a dicembre paga una seduta meno del solito tende a ricordare quella cifra, così che a gennaio, quando il listino torna quello di sempre, la stessa seduta le sembra all'improvviso cara, anche se nel frattempo non è cambiato nulla.

Conta anche il tipo di pubblico che lo sconto richiama, dal momento che un'offerta costruita soltanto sul prezzo raggiunge soprattutto chi confronta le tariffe fra un centro e l'altro, ed è facile che queste clienti non tornino quando la riduzione finisce.

Il regalo che comincia in cabina e prosegue a casa

Se lo sconto toglie valore al trattamento, un pacchetto pensato con cura ne aggiunge, e a Natale si presta bene quello che unisce la seduta in cabina ai consigli per la cura a casa. Può capitare che chi riceve il regalo non sia mai entrata in quel centro, e l'idea che se ne fa dipende anche da quello che porta con sé uscendo, come qualche indicazione su come trattare la pelle nelle settimane fredde e sulle abitudini di tutti i giorni. Un pacchetto così contiene tempo e competenza, che non hanno un prezzo di riferimento con cui confrontarli, e lascia intravedere le scelte del centro, a cominciare dai cosmetici usati in cabina, perché anche puntare su prodotti naturali è una scelta etica che distingue un istituto dall'altro.

Per costruire il regalo intorno a questa idea si possono prendere come riferimento le linee cosmetiche naturali per centri estetici descritte su Ayurway.it , dedicate alle professioniste del settore e accompagnate da un supporto che va dai consigli sullo stile di vita all'uso del cosmetico a casa.

Segue la stessa logica anche la formula più semplice, quella che abbina due sedute capaci di completarsi, per esempio un trattamento per il viso e uno per le mani, che d'inverno risentono del freddo. Poiché le due voci insieme non trovano un corrispettivo esatto nel listino, il confronto diretto con il prezzo abituale diventa difficile, e il pacchetto può costare poco meno della somma delle due sedute senza che nessuna venga presentata come scontata.

Gift card e piccoli omaggi per chi torna tutto l'anno

La gift card risolve il problema di chi vuole fare un regalo senza conoscere le abitudini di chi lo riceverà, e per il centro ha il vantaggio di vendere un trattamento a prezzo pieno. Il periodo è favorevole, considerato che le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio sui consumi di Natale 2025 indicavano che a fare regali sarebbe stato l'81,5 per cento degli italiani, con un budget medio di 211 euro a testa.

Sulla carta conviene scrivere il trattamento, oltre all'importo, e una data di validità leggibile, perché chi la riceve sappia subito che cosa può prenotare e fino a quando.

Le clienti abituali, invece, meritano un pensiero che non passi dal prezzo, e per loro si può preparare un omaggio da usare a gennaio, per esempio un trattamento breve da aggiungere alla prima seduta dell'anno, che ringrazia chi è rimasta fedele e riempie le agende nelle settimane in cui, finite le feste, le prenotazioni tendono a calare.

Quando partire e come farlo sapere

Chi presenta le proposte a dicembre inoltrato rischia di arrivare quando una parte dei regali è già stata comprata altrove. Partire verso metà novembre lascia invece il tempo di spiegare i pacchetti alle clienti durante le sedute e di organizzare i turni prima delle settimane più piene.

Il primo canale resta la cabina, dove la cliente abituale ha il tempo di ascoltare e magari sta già pensando a chi fare un regalo. Al banco può bastare un cartoncino con i pacchetti e i prezzi, mentre un messaggio a chi ha accettato di ricevere comunicazioni dal centro raggiunge anche chi passa una volta al mese. Resta poi da tenere qualche gift card già compilata e confezionata nel cassetto del banco, dal momento che qualcuno passerà a cercare un regalo il 23 o il 24 dicembre, quando fra un appuntamento e l'altro non c'è tempo di prepararla.





Domande Frequenti (FAQ)

Quando lanciare le promozioni di Natale in un centro estetico?

Il periodo più adatto comincia intorno alla metà di novembre, con le proposte già definite e stampate. In questo modo le clienti abituali ne sentono parlare durante le sedute di fine novembre e hanno qualche settimana per decidere, mentre il personale può organizzare i turni prima che le agende di dicembre si riempiano.

È vero che a Natale le clienti abituali di un centro estetico si aspettano uno sconto?

Dipende soprattutto da come il centro si è comportato negli anni precedenti. Chi ha sempre proposto sconti a dicembre ha abituato le clienti a quella formula, mentre chi riserva alle clienti fedeli un piccolo omaggio o un trattamento in più può mantenere il listino senza che nessuno lo percepisca come una rinuncia.

Per un regalo di Natale in un centro estetico è meglio una gift card o un pacchetto di trattamenti?

La gift card lascia libertà a chi la riceve ed è comoda quando chi regala non conosce le preferenze della persona. Il pacchetto, al contrario, è già pensato per un'esigenza precisa, come la pelle del viso e delle mani in inverno, e si presta meglio quando chi compra sa che cosa fa piacere alla destinataria.