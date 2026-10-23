Cosa considerare prima di scegliere un’auto con il noleggio a lungo termine

Negli ultimi anni tale opzione si sta distinguendo anche presso i privati, dove emerge per la sua praticità nonché per il fatto di accedere a modelli spesso più costosi di quanto sarebbe possibile preventivare con l’acquisto.
Vediamo dunque gli aspetti da considerare prima di scegliere un’auto con il noleggio a lungo termine, focalizzandoci in maniera specifica per aziende e privati.
Premessa: cos’è e come funziona il noleggio a lungo terminePer chi non lo sapesse, ricapitoliamo brevemente come funziona il noleggio a lungo termine. Si tratta di una soluzione che permette di usufruire di una vettura sostenendo un canone mensile, che può essere con o senza anticipo.
Ciò significa che è possibile opzionare un contratto con una rata più “leggera”,
Nel canone mensile sono comprese, oltre all’uso dell’auto, le spese di natura accessoria/burocratica: assicurazione, bollo, manutenzione ordinaria e straordinaria, semplificando la gestione del mezzo.
E alla scadenza del contratto, cosa succede? È possibile valutare tre opzioni (oltre alla restituzione senza rinnovo), valide tanto per le aziende quanto per i privati:
● riscatto della vettura;
● proseguimento del noleggio;
● passaggio a un’auto diversa.
Gli aspetti da valutare per le aziendeUno dei motivi per cui il noleggio auto a lungo termine conviene per le aziende e i professionisti a partita IVA risiede nel fatto che tali categorie possono accedere a una molteplicità di benefici fiscali; il costo sostenuto viene infatti considerato come una voce del passivo aziendale.
Detto ciò, occorre considerare principalmente tali fattori:
● quale formula – con o senza anticipo – si dimostra più in linea con il business;
● la soglia chilometrica; la durata del contratto;
● eventuali penali di recesso qualora il veicolo venisse restituito prima di quanto concordato;
● servizi realmente inclusi;
● assortimento delle vetture ordinabili;
● aspetti di natura fiscale, anche in termini di fringe benefit.
Gli aspetti da valutare per i privatiAnche per i privati tra i fattori da contemplare ci sono la preferenza per una formula con o senza anticipo, così come i servizi inclusi (compresi quelli extra), il chilometraggio, la durata del contratto e la possibilità di incorrere in penali in determinati casi.
Rispetto alle aziende, i privati non hanno diritto ad accedere a benefici fiscali. Occorre infine valutare la tipologia specifica di veicolo e, cosa non meno importante, l’affidabilità della società che fornisce il servizio – un fattore che vale anche per le aziende.
Insomma, i vantaggi sono simili così come gli elementi da analizzare prima di procedere. A rimanere determinanti sono la qualità della singola proposta fatta dall’azienda, la sua esperienza, la sua disponibilità: gli aspetti che più permettono di esplicitare le potenzialità del noleggio a lungo termine.