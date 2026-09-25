Casa in affitto: quali danni sono a carico dell’inquilino e quali del proprietario?

La gestione di una casa in affitto comporta spesso dubbi su chi debba farsi carico dei danni che possono verificarsi durante il periodo di locazione. La distinzione tra responsabilità dell’inquilino e del proprietario non è sempre immediata e può dipendere da molteplici fattori, tra cui la natura del danno, le condizioni contrattuali e le circostanze specifiche. Comprendere questi aspetti è fondamentale per vivere la locazione serenamente e prevenire conflitti tra le parti.

Danni, usura e manutenzione: perché non è tutto uguale

Quando si parla di danni in una casa in affitto, è importante distinguere tra usura normale, danni accidentali e manutenzione. L’usura normale è legata al tempo e a un utilizzo conforme dell’immobile, come nel caso del fisiologico consumo di alcune superfici. Non va confusa con danni riconducibili a negligenza. Prima di proteggersi con un’assicurazione casa anche quando si è in affitto, occorre distinguere le responsabilità contrattuali dai rischi effettivamente coperti dalla polizza, verificandone condizioni ed esclusioni.





Diverso è il caso dei danni riconducibili a un uso scorretto o negligente. Ad esempio, una porta rotta per una manovra sbagliata, o una macchia permanente causata da sostanze versate, possono essere considerate responsabilità dell’inquilino se risultano da comportamenti non diligenti.

Tuttavia, la valutazione di queste situazioni non è sempre automatica e può richiedere un confronto tra le parti o il ricorso a una perizia esterna.





Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, questa spesso include piccoli interventi come la sostituzione di lampadine, la pulizia dei filtri dei condizionatori o la lubrificazione delle serrature. La ripartizione degli interventi dipende dalla loro natura, dal contratto e dalla disciplina applicabile; è quindi utile documentare lo stato iniziale dell’immobile e concordare per iscritto i lavori che richiedono il coinvolgimento della proprietà.

Gli imprevisti legati all’uso quotidiano della casa

Nel corso della locazione possono verificarsi imprevisti legati all’uso quotidiano dell’abitazione, come la rottura di un elettrodomestico fornito dal proprietario, un vetro rotto o un guasto improvviso a una serratura. In queste situazioni, la responsabilità viene valutata considerando la causa dell’evento e il grado di diligenza dell’inquilino.





Ad esempio, se un elettrodomestico si guasta per vetustà o difetti preesistenti, di norma la riparazione spetta al proprietario. Se invece il danno deriva da un uso improprio, potrebbe essere richiesto l’intervento dell’inquilino. Circostanze come una perdita d’acqua da un rubinetto, una tapparella bloccata o la rottura accidentale di una finestra sono frequenti nella vita quotidiana e possono generare dubbi sulla ripartizione delle spese.





Per un guasto o un danno accidentale è utile ricostruire l’accaduto e avvisare tempestivamente la controparte.

Quando il problema riguarda struttura o impianti

L’eventuale intervento di un’assicurazione dipende dalle garanzie sottoscritte, dalle esclusioni e dalle circostanze concrete: non ogni danno nell’immobile locato è automaticamente risarcibile.

I problemi che coinvolgono la struttura dell’immobile o gli impianti principali, come quelli idraulici, elettrici o di riscaldamento, richiedono particolare attenzione. In linea generale, la manutenzione straordinaria e gli interventi necessari per garantire la sicurezza e la funzionalità dell’abitazione sono di competenza del proprietario. Ciò include, ad esempio, la riparazione di un tetto che perde, la sostituzione di una caldaia obsoleta o la messa a norma degli impianti.





Tuttavia, la situazione può cambiare se il danno è stato provocato da comportamenti negligenti o da un utilizzo scorretto da parte dell’inquilino. Se un’ostruzione deriva da un uso improprio degli scarichi, può essere necessario accertare la causa per comprendere le responsabilità delle parti. In tutti questi casi, la chiave è valutare attentamente le cause e le circostanze che hanno portato al problema, oltre a consultare quanto previsto dal contratto di locazione.





Anche la tempestività nella segnalazione dei guasti gioca un ruolo importante.

Contratto, responsabilità e documentazione da conservare

Un inquilino che segnala subito un malfunzionamento contribuisce a limitarne le conseguenze e a facilitare la risoluzione, mentre una comunicazione tardiva potrebbe complicare la situazione e incidere sulla ripartizione delle responsabilità.

Il contratto di locazione rappresenta il punto di riferimento principale per stabilire diritti e doveri delle parti in relazione ai danni e alla manutenzione dell’immobile. È fondamentale leggere con attenzione tutte le clausole relative a questi aspetti prima di firmare, in modo da avere un quadro chiaro delle rispettive responsabilità.





La redazione di un verbale di consegna dettagliato, corredato da fotografie e descrizioni dello stato dell’appartamento, è uno strumento prezioso per evitare controversie al termine del rapporto di locazione. Questo documento permette di confrontare le condizioni iniziali e finali della casa, facilitando l’individuazione di eventuali danni sopravvenuti nel tempo. Ricevute e comunicazioni scritte aiutano inoltre a ricostruire gli interventi effettuati e le segnalazioni, riducendo i margini di equivoco tra le parti.

La protezione assicurativa anche per chi non è proprietario

Sebbene la stipula di una polizza sia spesso associata a chi possiede l’immobile, anche l’inquilino può valutare l’opportunità di tutelarsi attraverso una copertura assicurativa. A seconda delle condizioni sottoscritte, una polizza può prevedere tutele relative a determinati danni o responsabilità: occorre verificare se e in che misura siano applicabili a chi occupa un immobile in locazione.





La scelta di una soluzione assicurativa adatta alle proprie esigenze richiede attenzione e consapevolezza, considerando sia la tipologia di rischi che si desidera coprire sia le condizioni contrattuali offerte dalle diverse compagnie. Informarsi preventivamente e valutare con cura le opzioni disponibili consente di vivere la locazione con maggiore tranquillità, riducendo il rischio di spiacevoli sorprese e tutelando il proprio patrimonio.