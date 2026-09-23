Chi affila ancora i coltelli: un mestiere scomparso che sta tornando in altra forma

Fino agli anni Ottanta l'arrotino passava nei quartieri con un richiamo riconoscibile e una mola montata su un mezzo. Era una figura presente in tutte le città emiliane, e svolgeva un servizio che nessuno considerava specialistico perché lo usavano tutti.

Oggi quella figura è quasi scomparsa dalle strade. Il mestiere però non si è estinto: si è spostato, ha cambiato clientela e in parte è tornato sotto forma di pratica domestica. È una traiettoria che racconta parecchio di come sono cambiati i consumi.





Perché l'arrotino è sparito





La scomparsa non dipende da un calo della necessità. I coltelli continuano a perdere il filo esattamente come prima.

Tre fattori hanno agito insieme.

Il primo è il crollo del prezzo dei coltelli. Quando un set di posate da cucina costa meno di un'affilatura professionale, il calcolo economico si chiude da solo. È lo stesso meccanismo che ha svuotato la riparazione di scarpe, orologi e piccoli elettrodomestici.

Il secondo è l'organizzazione urbana. Il servizio ambulante si basava su strade dove le persone erano in casa durante il giorno e su cortili accessibili. Il cambiamento degli orari di lavoro ha eliminato la condizione che rendeva possibile quel modello, prima ancora che la domanda calasse.

Il terzo è il ricambio generazionale mancato.

Era un mestiere che si trasmetteva in famiglia, spesso all'interno di comunità specifiche, e quella trasmissione si è interrotta.





Dove il mestiere è sopravvissuto





La professione non è finita: si è concentrata sulla clientela professionale.

I coltelli di una macelleria, di una pescheria o di una cucina di ristorante vengono affilati con una frequenza che in casa non si immagina, in alcuni casi settimanalmente. Per queste attività l'affilatura non è un'opzione ma un costo di esercizio, e il servizio ha un mercato stabile.

A questo si aggiunge il settore industriale: lame per macchine alimentari, utensili da taglio, cesoie. È un segmento tecnico con esigenze di precisione che richiede attrezzature ben diverse dalla mola dell'ambulante.

Quello che si è perso è il segmento domestico, ed è proprio lì che negli ultimi anni qualcosa si è mosso.





Il ritorno per via culturale





Il fenomeno non nasce da un ragionamento economico ma culturale, e arriva dal mondo della cucina.

La diffusione della cultura gastronomica ha portato con sé attenzione agli strumenti. Chi ha investito in un coltello di qualità scopre rapidamente due cose: che un coltello affilato cambia il lavoro in cucina più di qualsiasi altro utensile, e che perde il filo in fretta.

Da qui la riscoperta dell'affilatura come gesto domestico, con una gamma di strumenti che copre livelli di impegno molto diversi.

All'estremo semplice ci sono gli strumenti a passaggio, dove la lama viene tirata attraverso guide preimpostate.

Un affilacoltello a più stadi lavora in sequenza: una prima fase più aggressiva ricostruisce il profilo, le successive rifiniscono e lucidano il filo. È la soluzione adatta a chi vuole un risultato immediato senza apprendere una tecnica.

All'estremo opposto ci sono le pietre ad acqua, che richiedono di controllare manualmente l'angolo e una certa pratica, ma permettono risultati che gli strumenti guidati non raggiungono.





La parte tecnica, in breve





Capire cosa succede a una lama aiuta a scegliere.

Il filo di un coltello non si consuma in modo uniforme: si piega. Il taglio affilato è un bordo estremamente sottile, e l'uso lo ripiega da un lato. Nella maggior parte dei casi un coltello che non taglia non ha bisogno di essere affilato ma raddrizzato, operazione che si fa con un acciaino e richiede pochi secondi.

L'affilatura vera, quella che rimuove materiale per ricostruire il profilo, serve solo quando il raddrizzamento non basta più.

Farla troppo spesso consuma la lama inutilmente.

L'angolo conta: i coltelli europei sono in genere affilati attorno ai venti gradi per lato, quelli giapponesi su angoli più acuti, che tagliano meglio e si rovinano più facilmente.





Il lato economico del gesto





Vale la pena chiudere con il conto, perché è controintuitivo.

Mantenere in condizioni due o tre coltelli buoni costa, nell'arco di dieci anni, una frazione di quello che si spende sostituendo periodicamente set economici. Il risparmio non è il motivo per cui la gente lo fa, ma esiste.

C'è poi una dimensione meno misurabile. La manutenzione degli oggetti costruisce un rapporto diverso con le cose che si usano ogni giorno, e questo è probabilmente il vero motore della riscoperta.

L'arrotino che passava per le strade non tornerà. Ma il gesto che rendeva necessario il suo lavoro sta rientrando nelle case da un'altra porta, e questa volta sono le persone a eseguirlo.