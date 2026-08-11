Regali aziendali e Made in Italy: cresce l’interesse per food, beverage e accessori personalizzati

Nel mondo dei regali aziendali sta emergendo una tendenza sempre più evidente: accanto ai gadget promozionali tradizionali cresce l’interesse per prodotti legati al cibo, alle bevande e al Made in Italy. Una scelta che permette alle aziende di trasformare un omaggio in un’esperienza e, allo stesso tempo, di comunicare valori come qualità, territorio, convivialità e attenzione ai dettagli.

Non si tratta soltanto di scegliere un prodotto e applicarvi un logo. Il concetto stesso di regalo aziendale sta cambiando: clienti, collaboratori e partner si aspettano soluzioni più curate, riconoscibili e possibilmente coerenti con l’identità dell’azienda che le offre. È proprio in questo scenario che food e beverage personalizzati, confezioni gastronomiche, specialità italiane e accessori per la tavola e la degustazione stanno conquistando uno spazio sempre più interessante nella comunicazione B2B.

DAL GADGET ALL’ESPERIENZA: IL FOOD ENTRA NELLA COMUNICAZIONE AZIENDALE

Il vantaggio dei prodotti alimentari è soprattutto emozionale. Una scatola di dolci, una bottiglia selezionata, una confezione di olio italiano o un cesto gastronomico vengono consumati e condivisi, creando un momento di contatto con il marchio diverso rispetto a quello generato da un gadget tradizionale.

Anche la personalizzazione si è evoluta. Packaging, etichette, confezioni, accessori e presentazione possono diventare parte integrante del progetto, permettendo di realizzare regali destinati a clienti importanti, dipendenti, eventi, convention, campagne promozionali o ricorrenze.

BEVANDE E ACCESSORI: IL BRANDING INCONTRA LA CONVIVIALITÀ

Tra le categorie più versatili rientrano dolci e caramelle personalizzati , utilizzabili sia come piccoli omaggi durante fiere ed eventi sia all’interno di confezioni più elaborate. Cioccolatini, caramelle, snack e altre specialità possono essere valorizzati attraverso confezioni personalizzate, trasformando anche un prodotto semplice in uno strumento di comunicazione.

Un altro ambito interessante è quello delle bevande e degli alcolici personalizzabili, particolarmente adatti alle occasioni nelle quali il regalo aziendale assume una componente conviviale.

Vini, birre e altre bevande possono diventare omaggi corporate soprattutto quando vengono inseriti all’interno di un progetto coordinato. Il beverage, tuttavia, non si esaurisce nella bottiglia. Cavatappi, apribottiglie, stopper, set da vino e accessori personalizzati per bevande consentono di costruire kit più completi e con una maggiore durata nel tempo.

È un approccio particolarmente interessante nel B2B: il prodotto consumabile crea l’esperienza immediata, mentre l’accessorio personalizzato può continuare a essere utilizzato anche successivamente, prolungando nel tempo la presenza del marchio.

OLIO D’OLIVA PERSONALIZZATO: UN PRODOTTO CHE RACCONTA L’ITALIA

Tra le proposte che meglio rappresentano il legame tra regalo aziendale e territorio c’è l’olio d’oliva personalizzato, prodotto fortemente associato alla cultura gastronomica italiana.

Una

bottiglia di olio selezionato, accompagnata da un packaging curato o da una personalizzazione dedicata, può diventare un regalo corporate adatto anche a clienti internazionali.

In questo caso il valore percepito non dipende necessariamente dalle dimensioni dell’omaggio. Una confezione relativamente compatta può comunicare origine, cultura gastronomica e qualità, caratteristiche particolarmente interessanti per le imprese che vogliono valorizzare l’italianità della propria immagine. Il concetto di Made in Italy assume così un significato più ampio: non semplicemente un’indicazione geografica, ma un insieme di prodotto, storia, territorio, competenze e presentazione.

STRENNE E CESTI GASTRONOMICI: IL REGALO AZIENDALE DIVENTA SU MISURA

Il periodo natalizio resta naturalmente uno dei momenti più importanti per il corporate gifting. Le tradizionali strenne e i cesti gastronomici aziendali stanno però diventando sempre più personalizzabili. Alla classica composizione standard si affianca la possibilità di costruire confezioni selezionando prodotti, packaging e accessori in funzione del destinatario e del budget.

Una stessa azienda può, per esempio, prevedere differenti livelli di regalo per dipendenti, clienti e partner strategici, mantenendo però un’identità visiva comune.

Il risultato è una forma di corporate gifting più strutturata, nella quale non conta soltanto ciò che si trova all’interno del cesto: confezione, selezione dei prodotti e modalità di presentazione contribuiscono insieme alla percezione complessiva del regalo.

FORMAGGI, DEGUSTAZIONE E ACCESSORI PER LA TAVOLA

Il mondo gastronomico offre inoltre numerose possibilità che vanno oltre l’alimento.

Taglieri, coltelli e set personalizzati per formaggi , utensili da cucina e accessori per la degustazione consentono di creare regali destinati a durare nel tempo e possono essere abbinati a specialità gastronomiche italiane.

Un set per formaggi, per esempio, può essere integrato con prodotti selezionati e trasformato in una confezione regalo completa. Lo stesso principio può essere applicato al vino, all’olio e ad altre eccellenze alimentari.

È proprio la combinazione tra prodotto gastronomico e accessorio che permette di superare la logica del semplice omaggio promozionale e costruire un’esperienza più completa.

MADE IN ITALY: UN VALORE ANCHE NEL MERCATO B2B

Per le aziende italiane il Made in Italy rappresenta inoltre una leva di comunicazione particolarmente interessante, soprattutto quando il regalo è destinato a interlocutori internazionali.

Food, design e cultura della tavola sono elementi immediatamente associabili all’Italia. Utilizzarli all’interno di un progetto di merchandising significa quindi poter raccontare qualcosa in più rispetto al semplice logo aziendale.

Parallelamente aumenta l’attenzione verso provenienza dei prodotti, materiali, filiera e informazioni che accompagnano ciò che viene regalato. Questo rende sempre più importante distinguere tra prodotti genericamente ispirati allo stile italiano e articoli per i quali origine e caratteristiche possono essere documentate con chiarezza.

Per il mercato B2B si apre quindi uno spazio interessante: costruire regali nei quali la personalizzazione aziendale convive con il valore intrinseco del prodotto, senza necessariamente trasformarlo in un oggetto eccessivamente promozionale.

LA PERSONALIZZAZIONE DIVENTA PROGETTO

Anche gli operatori del settore stanno progressivamente ampliando l’offerta. È il caso di Unigadget, piattaforma italiana specializzata in articoli personalizzabili per aziende, che accanto alle categorie tradizionali ha sviluppato un’offerta dedicata al mondo gastronomico, alle bevande, alle strenne e alle produzioni italiane.

L’aspetto interessante, però, riguarda un cambiamento più generale del mercato: la personalizzazione non è più necessariamente limitata alla stampa di un logo.

Un progetto può coinvolgere contemporaneamente prodotto, confezione, etichetta, accessori e modalità di presentazione, creando soluzioni differenti a seconda dell’occasione.

Per una fiera potrebbe essere sufficiente una piccola confezione di dolci personalizzati; per un cliente strategico può essere più adatta una selezione gastronomica; per una ricorrenza aziendale si può invece costruire un kit coordinato con bevande, prodotti alimentari e accessori.

UN REGALO CHE DEVE ESSERE RICORDATO, NON SOLTANTO CONSEGNATO

È probabilmente questo il punto centrale dell’evoluzione del corporate gifting.

Il valore di un regalo aziendale non coincide più soltanto con il suo costo, ma con la capacità di creare un ricordo positivo e coerente con chi lo offre.

Food, beverage, olio d’oliva, specialità gastronomiche, accessori per formaggi e degustazione, strenne e prodotti italiani rispondono particolarmente bene a questa esigenza perché uniscono utilità, esperienza e componente emozionale.

Per le imprese significa avere a disposizione nuovi strumenti per costruire relazioni con clienti, dipendenti e partner. E per il settore dei prodotti promozionali significa entrare in un territorio nel quale merchandising, regalo aziendale e cultura gastronomica sono sempre più vicini.

Una trasformazione che rende il gadget meno “gadget” e sempre più parte di un progetto di relazione, capace di raccontare attraverso il gusto, il territorio e la qualità qualcosa dell’azienda che lo ha scelto.