Il costo che non compare a bilancio: quanto pesa il tempo speso a cercare un attrezzo

Nel modenese la manifattura non è un settore tra gli altri: è l'ossatura dell'economia locale. La meccanica di precisione e la subfornitura che ruotano attorno alla Motor Valley, il distretto delle macchine per l'industria ceramica condiviso con Reggio Emilia, le macchine agricole, il polo biomedicale di Mirandola. Filiere diverse per prodotto, accomunate però da una condizione: lavorano su commesse in cui i margini sono stretti e i tempi di consegna sono un impegno contrattuale, non un'aspirazione.

In un contesto simile l'attenzione si concentra quasi sempre sulle macchine, sulla digitalizzazione o sul costo dell'energia. Molto più raramente su un fattore che incide ogni giorno e che nessun conto economico registra come voce autonoma: il tempo che gli operatori impiegano per raggiungere, cercare e riportare gli attrezzi. È qui che si inserisce una categoria di attrezzature spesso considerata marginale, i carrelli porta attrezzi, di cui offre una gamma professionale Fami Shop, azienda vicentina che da oltre 90 anni produce arredamento industriale e che vende esclusivamente a operatori con partita IVA.

Uno spreco che la lean production ha già classificato

Le metodologie di produzione snella, largamente adottate nelle filiere emiliane, hanno da tempo catalogato gli sprechi che erodono la produttività senza aggiungere valore al prodotto.

Tra i principali figurano proprio il movimento, l'operatore che si sposta per prendere qualcosa, e l'attesa, cioè il tempo in cui la lavorazione è ferma perché manca lo strumento necessario.

Sono sprechi insidiosi perché frazionati: qualche decina di secondi alla volta, decine di volte al giorno, moltiplicati per il numero di operatori. Non compaiono in nessuna riga di bilancio, non generano un allarme, non vengono percepiti come un problema. Eppure, sommati sull'anno, rappresentano una quota di ore-uomo tutt'altro che trascurabile. 'L'inefficienza organizzativa non si presenta mai come un blocco evidente: si distribuisce in micro-interruzioni che nessuno misura', osservano da Fami.

Il principio: portare gli attrezzi al pezzo

La risposta organizzativa è concettualmente semplice e ribalta l'abitudine più diffusa. Invece di far camminare l'operatore verso l'utensileria, si porta l'utensileria dove si sta lavorando. È il principio che sta dietro alla diffusione dei carrelli attrezzati nei reparti produttivi e nelle squadre di manutenzione.

Il vantaggio non è solo il risparmio di passi. Una dotazione mobile e definita significa anche che gli attrezzi restano assegnati a una postazione o a una squadra, con una collocazione riconoscibile: si nota subito ciò che manca, si riduce la dispersione degli strumenti e si accorcia la fase di riordino a fine turno.

Tre situazioni ricorrenti nei reparti

'Un carrello ben organizzato è anche uno strumento di controllo: a colpo d'occhio si capisce se la dotazione è completa', sottolineano dall'azienda.

Il primo caso è quello della lavorazione meccanica e della subfornitura, dove l'operatore segue più macchine o più fasi: qui il carrello accompagna lo spostamento e riduce i tempi morti tra un'attività e l'altra.

Il secondo è la manutenzione, interna o su impianto: l'intervento avviene dove si trova il guasto, spesso lontano dal banco. Disporre di una dotazione completa e trasportabile fa la differenza tra un intervento risolto e un rientro a vuoto.

Il terzo è il montaggio in logica lean, dove il carrello diventa parte del layout: allestito con la dotazione della singola fase, accompagna il flusso invece di interromperlo. Non a caso esistono configurazioni specifiche per la lean production, così come carrelli con pannelli portautensili, per la minuteria e per il picking, che rispondono a esigenze diverse all'interno dello stesso stabilimento.

Cosa distingue una soluzione professionale

La differenza tra un carrello adeguato e uno che diventa un ingombro sta in pochi elementi concreti. Contano la capacità di carico e la robustezza della struttura, perché una dotazione completa di utensileria pesa e un telaio sottodimensionato si deforma nel tempo.

Conta la qualità delle ruote e delle guide, sollecitate a ogni movimentazione su pavimenti industriali.

Conta soprattutto l'organizzazione interna: cassetti di altezze differenziate, che possono variare da pochi centimetri a venti, permettono di dedicare ogni spazio a una famiglia di strumenti invece di accumulare tutto in un unico vano. È la condizione perché il carrello riduca davvero i tempi di ricerca, anziché limitarsi a spostare il disordine.

'La differenza tra un contenitore su ruote e uno strumento di lavoro sta tutta nella logica con cui è organizzato l'interno', rilevano gli esperti dell'azienda.

Un intervento alla portata anche delle piccole imprese

L'aspetto interessante, in un tessuto come quello modenese fatto in larga parte di piccole e medie imprese e di subfornitura specializzata, è che si tratta di un intervento di scala ridotta. Non richiede riprogettare il reparto né fermare la produzione: incide sull'organizzazione quotidiana del lavoro, cioè esattamente sul terreno dove le aziende di dimensione contenuta possono muoversi con più rapidità rispetto ai grandi gruppi.

In filiere che competono su tempi di consegna e affidabilità, recuperare margini di efficienza dove nessuno li cerca resta una delle poche leve ancora poco sfruttate. E, a differenza di molte altre, non passa da un investimento straordinario ma da una scelta organizzativa.