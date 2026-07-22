Meafarma e il legame con Napoli: la farmacia online adotta Piazza Sannazaro

Ci sono aziende nate sul web che, crescendo, perdono progressivamente il contatto con il luogo da cui sono partite. Il baricentro si sposta dove porta il mercato, e le radici finiscono per contare poco. La farmacia online di Meafarma ha scelto la direzione opposta.

Questa realtà, fondata nel 2018 a Grumo Nevano, in provincia di Napoli, con uffici operativi a Nola, è diventata in pochi anni una realtà nota e apprezzata in tutta Italia, e ha al contempo mantenuto saldo il legame con la sua città. La conferma arriva anche dall’ultima partnership siglata: Meafarma è infatti il nuovo Main Sponsor della riqualificazione di Piazza Sannazaro, a Napoli, all'interno dei progetti della Fondazione 100x100 Naples.





Una farmacia nata a Nola e cresciuta in tutta Italia





Meafarma è nata con un'idea precisa: portare nel digitale l'esperienza della farmacia tradizionale, mantenendo anche a distanza l'ascolto e la fiducia che nascono dal rapporto con il farmacista di quartiere.

Il catalogo conta oltre 60.000 prodotti, dai farmaci da banco agli integratori fino alla parafarmacia, e la rete di consegna raggiunge rapidamente gli acquirenti in tutta la penisola, perché nella salute i tempi di attesa pesano.

Il progetto è cresciuto in fretta.

La base di utenti è arrivata a contare decine di migliaia di clienti attivi, e il modello ha ottenuto riconoscimenti che ne hanno certificato il valore oltre i confini regionali. La farmacia è entrata tra 'Le Stelle dell'E-commerce' del Corriere della Sera con Statista e, più di recente, nella selezione Top 50 Farmacie curata da Ecommerce Italia con Casaleggio Associati. Sono classifiche che misurano gli e-commerce su parametri concreti come servizio, spedizione e affidabilità, e che collocano Meafarma tra le farmacie online più solide del Paese.

Proprio questo percorso ha portato il marchio dall'ambito locale all'attenzione della stampa di settore su scala nazionale. A guidare la struttura è un team a forte presenza femminile, con al vertice la farmacista Immacolata Grimaldi, e restano al centro gli stessi valori delle origini: cura, ascolto, rapidità e attenzione alla persona.





L'attenzione al territorio: il progetto per Piazza Sannazaro





L'intervento di sostenere Piazza Sannazzaro sposato da Meafarma e promosso da Fondazione 100x100 Naples si inserisce in un filone di iniziative che mira ad affidare ad aziende e privati l'adozione di piazze e aree verdi della città, con l'impegno a prendersene cura nel tempo. Attorno a questo schema la Fondazione ha già coinvolto numerose imprese, ciascuna legata a un luogo preciso del capoluogo, dai giardini storici alle piazze del centro.

In particolare, Meafarma sarà protagonista del progetto 'Adotta un'aiuola', che interesserà un'area di circa 300 metri quadrati della Piazza.

Il piano prevede una manutenzione costante, che andrà a prevedere l’attuamento di sfalci, potature dei cespugli, concimazione, trattamenti fitosanitari, regolazione delle annaffiature e pulizia.

Interventi come la potatura e i trattamenti fitosanitari sono finalizzati a tenere in salute alberi e cespugli, mentre la regolazione delle annaffiature eviterà il verificarsi di sprechi d'acqua nei mesi più caldi dell’anno. Si tratta dunque di un lavoro di cura ordinaria, ripetuto lungo l'anno: il tipo di attività che mantiene vivibile uno spazio pubblico e che richiede continuità più che un singolo gesto. La manutenzione del verde pubblico assorbe risorse continue, e un sostegno privato stabile aiuta a mantenere in ordine spazi che altrimenti rischiano il degrado.

La stessa attenzione che l'azienda rivolge alla salute delle persone si sposta così alla salute di un luogo che i napoletani vivono ogni giorno e lega il nome dell'azienda a un beneficio visibile e quotidiano per il quartiere.





Le collaborazioni nate dalla stessa idea di cura





L'adozione della piazza si aggiunge a una serie di collaborazioni che raccontano la stessa attenzione alle persone.

Meafarma ha avviato rapporti continuativi con esperti in ambito medico, psicologico e nutrizionale, così da accompagnare i clienti con una visione della salute che tiene conto anche di alimentazione e benessere mentale.

A questi rapporti si affiancano le collaborazioni con creator e voci vicine al pubblico, anche legate al territorio napoletano, scelte per affinità di valori e per la capacità di parlare di salute in modo semplice e credibile.

Il tutto sempre con l’obiettivo di mettere al centro la persona e la qualità dell'informazione. Per una farmacia che vende soprattutto prodotti legati al benessere, poter contare su professionisti e fonti autorevoli aiuta ad accompagnare le scelte dei clienti con basi solide. Il verde curato di Piazza Sannazaro parla ai napoletani con un linguaggio diverso da quello di un e-commerce, fatto di panchine all'ombra e aiuole in ordine. Meafarma sceglie di misurarsi anche su questo terreno, dove il risultato non si conta in ordini spediti ma nella qualità di uno spazio che la città attraversa ogni giorno.

In un settore dove la crescita spinge spesso le aziende a spersonalizzarsi, Meafarma continua quindi a tenere insieme la scala nazionale raggiunta in pochi anni e la fedeltà al territorio da cui è partita.