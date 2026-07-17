Illuminazioni e stili abitativi: luce e stile con lampade dalle funzioni smart

L’illuminazione contemporanea ha valicato da tempo quei confini in cui ci si focalizza esclusivamente sull’estetica della singola lampada.

La luce giusta è in grado di impattare profondamente sull’atmosfera di un ambiente e, per questo motivo, è bene considerare anche aspetti come l’intensità del fascio luminoso e la sua temperatura di colore.

Oggi, tutto questo può essere gestito in maniera agevole grazie alle lampade dalle funzioni smart.

Molto richieste sul mercato, rispondono, anche lato design, alle esigenze dell’abitare contemporaneo, sempre più orientate verso il connubio tra essenzialità e flessibilità.

Lo dimostra chiaramente l’esempio del catalogo di Vivida International, brand che, nel giro di pochi anni, è riuscito a conquistare il favore di tantissimi appassionati di design online.

Tra i motivi rientra proprio la sinergia felice fra bellezza e tecnologia.

Le lampade smart di questo marchio sono realizzate in modo da poter regolare sia intensità luminosa, sia colore della luce.

La possibilità di programmare tutto tramite un telecomando permette di apprezzare diversi vantaggi legati al benessere e al risparmio economico.

Relativamente al primo punto, è bene ricordare che, grazie alle lampade dimmerabili, è possibile personalizzare la temperatura di colore a seconda della fruizione degli ambienti.

Se, per esempio, si ha intenzione di allestire un angolo smart working in salotto, è bene

impostare una luce fredda, che favorisce la massima concentrazione (in questo caso, la temperatura di colore ideale è pari o superiori a 5000 K).

Quando l’obiettivo è creare un angolo relax, è meglio regolare la lampada scegliendo una luce calda (2700 - 3000 K).

Grazie alle tecnologie oggi disponibili, è inoltre possibile prevenire brutte sorprese in bolletta.

Capita spesso, con la frenesia che caratterizza la vita odierna, di dimenticarsi le luci accese.

Grazie alla gestione da remoto, che nel caso delle lampade Vivida International richiede il download di un’applicazione, si possono spegnere le luci anche se ci si trova fuori casa.





Quando l’illuminazione è un’esperienza che migliora la vita





Le lampade smart sono l’esempio concreto di quanto, oggi come oggi, l’illuminazione si sia trasformata in una vera e propria esperienza che migliora la vita.

Grazie alla semplicità di programmazione di lampade come quelle presenti nel catalogo Vivida International, è possibile accompagnare i naturali ritmi circadiani della giornata, con tutti i vantaggi concreti per la qualità del sonno.

Come già accennato, nel caso delle proposte Vivida si parla anche di soluzioni esteticamente avveniristiche, dalle plafoniere con forme creative alle sospensioni (scopri le alternative in catalogo).

La casa contemporanea non è più un luogo statico.

Lo spazio cambia e, anche nel corso della stessa giornata, deve adattarsi alle esigenze di chi lo vive.

Le luci smart sono alleate preziose a tal proposito e permettono di personalizzare gli spazi rendendoli perfetti per i propri ritmi.

Nelle righe precedenti abbiamo parlato di risparmio. Un’altra strada per ottimizzarlo è il ricorso a lampade a LED che, rispetto a quelle a incandescenza, hanno consumi ridotti del 90% e una vita utile che, nella maggior parte dei casi, supera i 15 anni.

Grazie alle lampade smart, la casa si trasforma in uno scenario dove il comfort è in primo piano.

Ricorrendo agli interruttori dimmerabili, è per esempio possibile preparare, già mentre ci si occupa della preparazione della cena, le luci giuste in camera da letto, che dovrebbe essere caratterizzata da una temperatura di colore compresa tra i 2700 e i 3000 K.

La stessa attenzione va dedicata al bagno dove è opportuno, in modo da riuscire a vedere bene anche i piccoli dettagli senza affaticare la vista, impostare una luce con una temperatura compresa tra i 3500 e i 4000 K.