Le principali sfide dei dipendenti in trasferta e come superarle

Viaggiare per motivi professionali, oggi, rappresenta un’autentica opportunità di crescita e di networking, ma comporta anche una serie di complessità logistiche e amministrative non indifferenti. Per il dipendente, muoversi tra coincidenze aeree, appuntamenti di lavoro e scadenze da rispettare può trasformarsi in una fonte di forte stress.

Ottimizzare l'esperienza del lavoratore sul campo richiede quindi l'individuazione di quelle criticità operative che rischiano di compromettere la produttività, così da offrire strumenti capaci di trasformare la trasferta in un processo fluido, organizzato ed efficiente.

Organizzare spostamenti e appuntamenti durante una trasferta

La prima grande sfida per chi viaggia per lavoro è la gestione della logistica in tempo reale. Un itinerario moderno è spesso un puzzle complesso composto da biglietti ferroviari, prenotazioni alberghiere, noleggi auto e voli aerei.

Quando si è in mobilità, l'imprevisto è sempre dietro l'angolo: un ritardo del treno o la cancellazione di un volo possono far saltare l'intera pianificazione della giornata. Senza un accesso immediato e centralizzato alle informazioni di viaggio, il dipendente è costretto a navigare tra decine di e-mail di conferma e applicazioni diverse per riorganizzare i propri spostamenti, con una conseguente perdita di tempo e un aumento della frustrazione.

La gestione delle ricevute e delle note spese

Il vero incubo del trasfertista inizia però nel momento in cui deve documentare i costi sostenuti.

Conservare intatti scontrini del taxi, ricevute del ristorante e biglietti del parcheggio durante giorni di continui spostamenti è un’impresa complicata.

Il rischio di smarrire un documento cartaceo o di deteriorarlo è tutt’altro che remoto, il che si traduce spesso in una mancata rendicontazione e in una perdita economica per il dipendente stesso. A questo si aggiunge l'onere, una volta rientrati in ufficio, di dover dedicare ore preziose alla compilazione manuale dei moduli di rimborso, un'attività ripetitiva e percepita come un inutile carico burocratico.

Come una Business Travel app semplifica il lavoro dei viaggiatori aziendali

Oggi, per alleggerire il carico di lavoro del personale in trasferta, la tecnologia si rivela l'alleato più efficace. Eliminare i passaggi manuali significa permettere al dipendente di concentrarsi esclusivamente sul valore del proprio business partner o del cliente che sta andando a visitare. L'utilizzo di una business travel app installata sul proprio smartphone consente di digitalizzare l'intera esperienza sul campo: dalla consultazione di piani di viaggio aggiornati in tempo reale, fino alla registrazione immediata delle spese, offrendo un supporto concreto che riduce lo stress e migliora nettamente la qualità della vita lavorativa fuori sede.

L'approccio di SAP Concur alla mobilità aziendale

Per rispondere alle esigenze dei professionisti in viaggio e delle aziende che desiderano semplificare la gestione delle trasferte, SAP Concur si afferma come un vero e proprio punto di riferimento.

Il marchio, leader a livello mondiale nel settore del Travel & Expense Management, offre una piattaforma centralizzata che aiuta le organizzazioni a gestire viaggi, spese e processi di approvazione in modo coordinato ed efficiente.

Attraverso l’applicazione mobile di SAP Concur, funzionalità avanzate come l'acquisizione intelligente delle ricevute tramite fotocamera – supportata dall'AI per il riconoscimento automatico dei dati – eliminano la necessità di conservare il cartaceo.

Il dipendente può così creare e inviare la nota spese mentre si trova ancora in viaggio, accelerando le attività legate alla rendicontazione delle spese. Allo stesso modo, i responsabili possono esaminare e autorizzare i report in tempo reale, trasformando un processo tradizionalmente complicato in un'esperienza connessa, rapida e priva di attriti.