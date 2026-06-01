Bologna d'estate: le tappe imperdibili e i trucchi per sfruttare ogni singolo minuto

Bologna ha una marcia in più, specialmente nei mesi estivi. Le giornate si allungano e la città cambia pelle, riempiendosi di tavolini all'aperto, eventi culturali e quella tipica atmosfera accogliente che solo il capoluogo emiliano sa regalare. Chi decide di visitarla in questo periodo ha l'imbarazzo della scelta, tra le storiche proiezioni cinematografiche sotto le stelle in Piazza Maggiore e le passeggiate al fresco dei colli. Per godersi ogni istante senza sprecare tempo, però, serve muoversi con intelligenza, pianificando i percorsi ed evitando di farsi frenare da imprevisti organizzativi.

Il problema principale per chi vuole ottimizzare le ore a disposizione riguarda quasi sempre il divario tra gli orari dei trasporti e quelli delle strutture ricettive. Dover gestire i bagagli prima del check-in o subito dopo il check-out rischia di rovinare i piani, poiché camminare sui ciottoli medievali o salire sui colli trascinando carichi pesanti è tutt'altro che piacevole. Per fortuna, la soluzione è a portata di mano: basta prenotare un deposito bagagli a Bologna Centrale, lo snodo ferroviario da cui si raggiunge comodamente a piedi tutto il centro. Tra le opzioni più comode spicca il servizio di Radical Storage, una piattaforma che si appoggia a una rete capillare di attività locali come bar, hotel e negozi partner certificati.

Bastano pochi clic sul sito per assicurarsi un posto per i propri trolley a una tariffa fissa giornaliera davvero conveniente, senza brutte sorprese sul peso o sulle dimensioni della valigia e con la certezza di una totale sicurezza.





Il cinema sotto le stelle e l'energia di Piazza Maggiore

Piazza Maggiore è il salotto buono della città, un immenso spazio d'altri tempi delimitato dal Palazzo d'Accursio, dal Palazzo del Podestà e dalla splendida facciata incompiuta della Basilica di San Petronio. Durante i mesi estivi, questo luogo si trasforma in uno dei cinema all'aperto più grandi d'Europa. La storica rassegna cinematografica sul grande schermo attira ogni sera tantissimi spettatori, offrendo capolavori del passato restaurati e film contemporanei in lingua originale. Sedersi sui gradini del Nettuno all'imbrunire, aspettando l'inizio della proiezione mentre l'aria si rinfresca, è un'esperienza magica che permette di respirare la vera essenza della cultura bolognese.





La camminata verso San Luca e la frescura dei Colli Bolognesi

Quando il sole estivo comincia a scaldare la pianura, la mossa migliore è cercare riparo lungo il portico di San Luca, il più lungo del mondo e oggi tutelato dall'Unesco come patrimonio dell'umanità.

Questo corridoio coperto, formato da oltre seicento arcate monumentali, parte direttamente dal centro e sale fino alla cima del Colle della Guardia, dove si staglia il seicentesco Santuario della Madonna di San Luca. La salita è interamente ombreggiata e regala una piacevole ventilazione; una volta in cima, la vista spazia sui colli bolognesi e sui tetti della città. Chi preferisce il relax può invece optare per i Giardini Margherita, il parco cittadino più grande, perfetto per una sosta rigenerante sotto gli alberi.





I profumi del Quadrilatero e il fascino antico delle Due Torri

Bologna è famosa in tutto il mondo per la sua straordinaria tradizione culinaria, e il posto migliore per scoprirla è il Quadrilatero. Questo antico mercato medievale è un labirinto di vicoli stretti, situato proprio all'ombra delle Due Torri, la Garisenda e quella degli Asinelli, che dominano lo skyline fin dal dodicesimo secolo. Passeggiare qui nel tardo pomeriggio, tra i banchi di frutta, le storiche botteghe artigiane e le salumerie straripanti di mortadella, tortellini e parmigiano, è un viaggio nei sapori. Molti locali allestiscono tavolini direttamente in strada, l'ideale per fermarsi a fare un aperitivo all'aperto e godersi il viavai della città in totale relax.





La finestrella di via Piella e i tesori dei musei cittadini

Un lato insolito e poco noto della città è la sua anima d'acqua.

Bologna, infatti, nasconde una fitta rete di canali sotterranei risalenti al Medioevo. Il punto d'osservazione più celebre è la piccola finestrella di via Piella che, aprendosi su un muro, regala uno scorcio suggestivo sul canale delle Moline che ricorda gli angoli più pittoreschi di Venezia. Nelle ore pomeridiane più calde, inoltre, ci si può rifugiare nelle sale climatizzate dei grandi musei cittadini. Spazi come il Museo Civico Archeologico, con la sua incredibile collezione egizia, o il Mambo, il museo d'arte moderna, consentono di unire il massimo comfort logistico alla scoperta di tesori artistici di valore internazionale.