Quali sono i lavori più richiesti a Bologna?

Se state pensando di trasferirvi per trovare nuove opportunità di lavoro vi sarà utile sapere che Milano non è l’unica soluzione. In realtà il Centro-Nord del nostro Paese presenta tante città che potrebbero essere la scelta ideale per costruire il proprio futuro. Un ottimo esempio è Bologna, che grazie alla sua posizione ricopre un ruolo strategico nell’economia italiana. Le opportunità non mancano, visto che in città e nei suoi dintorni sono presenti aziende che operano in tanti settori differenti, dai servizi all’industria avanzata. Il nostro primo consiglio è quello di fare una ricerca sulle offerte di lavoro a Bologna e provincia, in modo tale da farvi un’idea non solo sui lavori richiesti, ma anche sulle competenze necessarie per essere assunti nei ruoli che vi interessano di più.

Il settore dei servizi

Secondo alcuni studi il settore che oggi prevede il maggior numero delle assunzioni è quello dei servizi. Si parla di circa il 70% delle nuove assunzioni, un valore che fa ben capire quanto sia strategicamente importante avere competenze e esperienza per potersi proporre in determinate posizioni.

Il turismo ha un grande peso, una caratteristica che accomuna Bologna a molte altre località italiane. Hotel e ristoranti sono alla costante ricerca di personale.

I ruoli nella logistica

Si va dai receptionist, che si occupano di gestire il rapporto diretto con la clientela, a tutto il personale di sala e della cucina. Cuochi e camerieri sono costantemente presenti tra le offerte di lavoro a Bologna e provincia.

Come abbiamo anticipato nella nostra introduzione Bologna si trova in una posizione particolarmente buona per quanto riguarda le vie commerciali all’interno del nostro Paese. Si tratta di un crocevia tra il Nord e il Centro-Sud. Ciò ha portato alla costruzione di magazzini e impianti che hanno bisogno di addetti alla logistica. Si va dal personale da ufficio, che deve avere a che fare con software di ultima generazione per monitorare ogni cosa, ai dipendenti impegnati nei magazzini, come mulettisti e operatori che gestiscono il lavoro in maniera concreta.

Il settore industriale

A Bologna e nei suoi dintorni sorgono tante industrie. Ci sono sia aziende storiche, attive da decenni, sia nuove realtà che hanno trovato in quest’area del Paese il terreno migliore per mettere radici, vista anche la vicinanza con altri importanti poli produttivi, come Milano e Torino.

Le nuove tecnologie

Per questo sono molto richieste sia figure meno specializzate, come operai da inserire all’interno della filiera produttiva, sia posizioni per le quali è necessario avere specifiche qualifiche, come nel caso dei manutentori.

Accanto al tradizionale settore industriale sono attive a Bologna anche molte imprese che invece si occupano di intelligenza artificiale, big data e molto altro. La tecnologia ha fatto grandi passi avanti ed è essenziale non rimanere indietro.

La città è un importante polo di attrazione per persone preparate nelle nuove tecnologie, grazie alla presenza di imprese che desiderano sviluppare soluzioni all’avanguardia di vario genere.

Tecnici informatici, ingegneri e sviluppatori possono trovare delle ottime opportunità di lavoro, sia che si tratti di posizioni entry level, sia che si desideri un ruolo senior.