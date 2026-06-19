Le spiagge Bandiera Blu dove andare quest’estate

Non hai ancora scelto dove andare in vacanza? Puoi farti aiutare dalla lista aggiornata delle Bandiere Blu 2026 che ha svelato 14 nuove meraviglie in Italia e confermato tante località balneari da sogno. Un nuovo record tra quelle premiate e nomi che hanno sorpreso… c’è persino una località lacustre!

La certificazione ci aiuta a individuare mete balneari dove l’acqua è pulita, i servizi sono eccellenti e c’è un impegno concreto verso la sostenibilità. Se ancora non sai dove trascorrere i tuoi prossimi viaggi ma sogni il mare ecco le mete top dell’anno.

Puglia

Se c'è una regione che non ha bisogno di presentazioni quando si parla di mare, quella è la Puglia. Tra le new entry ci sono Tricase e Morciano di Leuca, due nomi che chi conosce il Salento profondo riconosce subito.

Ma il vero epicentro che vogliamo consigliarti è il Gargano. Il promontorio con 5 Bandiere Blu in provincia di Foggia è una chicca.

Peschici è la regina indiscussa: sette spiagge certificate, tra cui la Baia di Manaccora, Baia di Calalunga, Sfinale, Zaiana e Baia San Nicola. Poi ci sono le Isole Tremiti, con la splendida Cala delle Arene che torna a fare capolino tra le premiate, e Zapponeta, che conferma la bandiera per il suo ampio litorale sabbioso.

Il Gargano conquista perché ha tutto: calette di roccia, distese di sabbia fine, pinete che arrivano fin quasi all'acqua.

Le nuove Bandiere Blu nel Nord Italia

Non è un caso che ogni estate si riempia di famiglie che tornano anno dopo anno. Se stai ancora decidendo dove soggiornare, fai click qui per andare sul sito di adonde.it e selezionare un villaggio sul Gargano.

Limone sul Garda, in provincia di Brescia, porta la Lombardia in una lista storicamente dominata dalle coste marittime. Il lago di Garda non è certo un mare, ma in certi tratti ci si avvicina parecchio, e la qualità dell'acqua qui è ai livelli delle migliori spiagge adriatiche.

Dalla Liguria arrivano Andora (Savona) e Taggia (Imperia), due località che i liguri doc conoscono bene ma che al grande pubblico risultano ancora relativamente sottotraccia. Grazie a queste new entry il totale della regione ligure sale a 35 stendardi: un vero record.

Rimini entra nella lista per l'Emilia-Romagna, e per la Toscana c'è Monte Argentario, promontorio che non ha mai avuto problemi di fascino ma che ora può aggiungere anche il bollino ufficiale.

I nuovi stendardi al Sud

La Calabria è la vera protagonista tra le new entry di quest'anno, con quattro nuovi riconoscimenti: Amendolara e Montegiordano in provincia di Cosenza, poi Locri nel reggino e Falerna nel catanzarese.

Quattro nomi, quattro tratti di costa che chi ha fatto almeno una volta il viaggio verso sud conosce per l'acqua incredibilmente trasparente e per una densità turistica che, rispetto ad altre mete, lascia ancora spazio per respirare.

257 comuni sono stati premiati nel 2026 con la Bandiera Blu in Italia con riconoscimenti che hanno confermato 525 spiagge e 87 approdi turistici. Seppur sia la Liguria a confermarsi leader con il numero più alto, anche altre regioni meritano l’interesse per prenotare le vacanze estive.