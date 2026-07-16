Come sfruttare un giardino grande: idee di design e non solo

Avere un giardino grande è un vero vantaggio ma molti davanti a tanto spazio non sanno bene come gestirlo e tendono a creare qualcosa di disordinato e non funzionale. Non dovrai sovraccaricarlo ma studiare con cura ciò che desideri realizzare dividendo le aree.

Sicuramente il verde non può mancare e per mantenerlo bello e rigoglioso dovrai posizionare una casetta da giardino dove riporre tutti i tuoi attrezzi.

Se stai cercando un punto di riferimento serio per capire modelli, materiali e prezzi, Casa Casette è uno dei siti più consultati del momento, con schede dettagliate che aiutano a orientarsi tra legno,

PVC e lamiera e scegliere il legno, al posto di PVC e/o lamiera senza perdersi in chiacchiere tecniche.

Prima di arrivare lì però, serve un ragionamento più ampio. Un giardino grande va letto come una casa senza tetto: ha bisogno di stanze, percorsi, punti di sosta. Vediamo come.





Zona living all'aperto, il salotto che non ti aspetti

Non trascurare l’immagine del tuo giardino, non è solo uno sfondo perché se ben progettato ti fornirà spazi abitativi aggiuntivi. Come? Crea un salottino con divano da esterno, tappeto da outdoor e qualche poltroncina. Potrai realizzarlo con il fai da te scegliendo i bancali, oppure optare per qualcosa di design.

Il consiglio in più è quello di creare una piccola pavimentazione: darà subito una delimitazione. Allo stesso modo potrai giocare con tessuti, cuscini e decorazioni per rendere il tutto ancora più bello.

Un angolo food, dal barbecue all'orto

Uno spazio ampio richiede sicuramente di creare un’area da dedicare esclusivamente a cene e pranzi all’aperto. Dai vita a una vera e propria sala con tavolo, sedie e gazebo ma soprattutto installa un barbecue in muratura e un forno a legna per sperimentare in cucina divertendoti. Accanto dai vita a un orto: potrai piantare ortaggi di stagione ed erbe aromatiche rendendo ancora più speciale ogni proposta servita.

La differenza la fa la casetta

La buona notizia è che se di piccole dimensioni rientra in edilizia libera e non ha bisogno di permessi: stiamo parlando delle casette da giardino che in legno conquistano tutti e danno modo di posizionare all’interno tutti gli attrezzi da giardinaggio. Accanto a questa funzione, però, può anche diventare un supporto per chi vuole un’area tutta sua per lo studio o un laboratorio creativo.

Nonostante in commercio esistano varie opzioni è il legno a trionfare tra tutti i materiali e il motivo è semplice: l’aspetto naturale aiuta a renderlo integrato con l’ambiente outdoor.

Chiaramente dare un’occhiata alle metrature e alle proposte affidandosi a esperti del settore fa la differenza quando si cerca un prodotto di qualità capace di durare nel tempo.





Piante, luci, dettagli che fanno la differenza

Ultima tips? Se il tuo giardino è grande l’illuminazione è essenziale quando tramonta il sole: per risparmiare puoi farti aiutare dalle luci solari. Con faretti a incasso lungo il vialetto e luci sospese o lanterne creerai un’atmosfera unica.

Ovviamente anche le piante non possono essere scelte solo per una questione estetica: bisogna considerare il tipo di esposizione e il clima. Se hai modo chiedi a un giardiniere o a un negozio di botanica così da trovare la combo top per te.

A questo punto hai tutti i suggerimenti utili per dare vita a uno spazio outdoor unico e indimenticabile; prova a metterli in pratica e vedrai la differenza.