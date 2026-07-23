Sudamina (miliaria) nei bambini: gli sfoghi da caldo e sudore

La sudamina, conosciuta in ambito medico come miliaria, è una manifestazione cutanea frequente soprattutto nei neonati e nei bambini piccoli. Compare più facilmente durante le giornate caratterizzate da temperature elevate e forte umidità, ma può presentarsi anche in inverno se il bambino viene coperto eccessivamente o rimane a lungo in un ambiente molto riscaldato.

L’eruzione è provocata dall’ostruzione dei dotti attraverso i quali il sudore raggiunge la superficie della pelle. Il liquido resta quindi intrappolato negli strati cutanei, causando puntini, vescicole e arrossamento. Pur essendo generalmente un disturbo benigno e temporaneo, la sudamina può provocare prurito, bruciore e irritabilità, rendendo il bambino più nervoso del solito.

Che cos'è la sudamina e perché colpisce i bambini

Le ghiandole sudoripare contribuiscono alla regolazione della temperatura corporea attraverso la produzione del sudore. Se i piccoli canali che lo trasportano verso l'esterno si ostruiscono, il liquido si accumula sotto la superficie cutanea e determina la comparsa dello sfogo.

Neonati e lattanti sono maggiormente esposti perché i loro dotti sudoripari sono ancora poco sviluppati e possono bloccarsi più facilmente. Le condizioni favorevoli comprendono il clima caldo e umido, gli episodi febbrili, gli indumenti poco traspiranti e l'utilizzo di coperte troppo pesanti.

Come riconoscere i diversi tipi di miliaria

Anche la permanenza prolungata nel seggiolino dell'auto o nel passeggino può limitare la circolazione dell'aria in alcune zone del corpo. Durante le ondate di caldo , i genitori dovrebbero prestare particolare attenzione all'abbigliamento e alla temperatura degli ambienti. I bambini appartengono infatti alle categorie più vulnerabili agli effetti delle temperature elevate. La sudorazione abbondante non deve essere contrastata coprendo ulteriormente il piccolo, ma favorendo una progressiva dispersione del calore.

La forma più superficiale è la miliaria cristallina, caratterizzata da minuscole vescicole trasparenti, simili a piccole gocce d'acqua appoggiate sulla pelle. Le bollicine misurano generalmente pochi millimetri, si rompono con facilità e non sono accompagnate da un arrossamento evidente. Nei neonati possono comparire già nei primi giorni di vita.

La miliaria rubra, chiamata anche sudamina rossa, interessa uno strato leggermente più profondo della pelle. Si manifesta attraverso puntini rossi e pruriginosi, accompagnati talvolta da una sensazione di pizzicore o bruciore. Il bambino può cercare di grattarsi oppure apparire agitato, soprattutto durante il sonno.

Esiste anche una forma più profonda, meno comune, che produce papule più grandi e consistenti. Le zone maggiormente interessate sono il collo, il torace, la schiena, il cuoio capelluto, le ascelle, l'inguine e l'area coperta dal pannolino.

Come distinguere la sudamina da altri sfoghi cutanei

Lo sfogo può inoltre comparire nelle pieghe di braccia e gambe, dove il sudore tende ad accumularsi e l'aria circola con maggiore difficoltà.

Non tutti i puntini comparsi durante l'estate sono necessariamente provocati dal sudore. Dermatite atopica, dermatite da contatto, eritema tossico del neonato, follicolite e alcune infezioni possono avere un aspetto iniziale simile. La valutazione deve considerare la distribuzione delle lesioni, la presenza di febbre, l'intensità del prurito e le condizioni generali del bambino.

La sudamina tende a comparire nelle aree più calde, coperte o soggette a sfregamento. Le vescicole non coinvolgono normalmente i follicoli piliferi e dovrebbero migliorare raffreddando il bambino e mantenendo asciutta la pelle. Una dermatite allergica può invece essere collegata all'utilizzo di un detergente, di una crema o di un tessuto particolare. Davanti a uno sfogo difficile da identificare, una visita con un pediatra online può permettere ai genitori di mostrare le lesioni, descrivere i sintomi e ricevere indicazioni sull'eventuale necessità di un controllo in presenza. Una valutazione medica tempestiva è particolarmente utile se l'eruzione si estende rapidamente, provoca dolore oppure non migliora nonostante le normali attenzioni domestiche.

Cosa fare per alleviare il fastidio

Il primo intervento consiste nel trasferire il bambino in un ambiente fresco e ventilato.

Un bagnetto con acqua fresca o appena tiepida può rimuovere il sudore e offrire un rapido sollievo. La pelle deve poi essere asciugata tamponandola delicatamente, senza strofinare le zone irritate.

Gli indumenti dovrebbero essere leggeri, ampi e realizzati con materiali traspiranti. Lasciare scoperte per qualche tempo le aree interessate favorisce l'evaporazione dell'umidità. Particolare cura va dedicata alle pieghe del collo, alle ascelle e all'inguine, che devono essere mantenute pulite e asciutte.

Pomate molto dense, oli e prodotti eccessivamente grassi possono ostacolare ulteriormente i dotti sudoripari. Creme farmacologiche, prodotti cortisonici o altre sostanze non dovrebbero essere applicati senza il parere del pediatra. Anche il grattamento deve essere limitato, perché può lesionare la pelle e favorire una sovrainfezione batterica. Tenere corte le unghie del bambino aiuta a ridurre questo rischio.

Come prevenire gli sfoghi e quando rivolgersi al pediatra

La prevenzione si basa soprattutto sul controllo della temperatura e dell'umidità. Vestire il bambino a strati permette di alleggerire rapidamente l'abbigliamento se inizia a sudare. Durante il sonno è preferibile utilizzare lenzuola leggere e verificare la temperatura del piccolo toccando il torace o la parte posteriore del collo, anziché basarsi soltanto sulla temperatura di mani e piedi.

Negli ambienti molto caldi possono essere utilizzati ventilatori o aria condizionata, evitando però di dirigere il flusso d'aria direttamente sul bambino. Sono utili anche pause frequenti fuori dal seggiolino o dal passeggino, accompagnate da una corretta idratazione durante la giornata, adeguata all'età e alle indicazioni del pediatra.

La sudamina tende generalmente a migliorare entro pochi giorni dopo aver ridotto calore e sudorazione. È opportuno consultare un medico se compaiono febbre, pus, gonfiore, dolore, cattivo odore, scarso appetito o una riduzione dell'attività abituale. Un controllo è consigliato anche se lo sfogo peggiora nell'arco di 24 ore o non scompare dopo circa tre giorni di cure domestiche. Riconoscere questi segnali di allarme permette di escludere infezioni o patologie cutanee che richiedono un trattamento specifico.